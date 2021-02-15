Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии возможные поставки вакцин от коронавируса

Об использовании в Саудовской Аравии российских вакцин от коронавируса и реализации договоренностей "ОПЕК плюс" поговорили президент России и наследный принц Саудовской Аравии.

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд позвонил Владимиру Путину. В телефонной беседе обсуждались вопросы развития двусторонних связей в различных областях, сообщили в пресс-службе Кремля. Оба собеседника выразили заинтересованность в наращивании взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд рассмотрели вопросы борьбы с распространением коронавируса, включая возможности использования в Саудовской Аравии российских вакцин. Также обменялись мнениями о ходе реализации договоренностей в формате "ОПЕК плюс". Был подчеркнут настрой на продолжение тесной координации России и Саудовской Аравии для поддержания стабильности на мировом рынке энергоносителей. Кроме того, затрагивались ситуация в Сирии и в зоне Персидского залива.