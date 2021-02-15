Путин поручил провести эксперимент с электронными дубликатами документов

До зимы следующего года в России при участии ФСБ пройдет эксперимент по использованию электронных дубликатов документов.

Такое поручение президент РФ Владимир Путин дал правительству.

Электронные дубликаты можно будет использовать в том числе и с применением мобильных приложений. Речь идет о документах, которые выдают государственные органы.

Владимир Путин поручил определить перечень документов, у которых могут быть такие электронные дубликаты, а также случаев, в которых их можно использовать. Кроме того, необходимо предусмотреть меры безопасности, в том числе по защите граждан от неправомерного использования таких электронных "бумаг".