На Московской железной дороге усилили контроль за инфраструктурой в морозы

В преддверии сильных морозов на объектах Московской железной дороги (МЖД) усилен контроль. Речь про инфраструктуру и технику. Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.

Так, дополнительную поверку провели по состоянию контактной сети, состоянием пути, организовано круглосуточное дежурство оперативных служб.

За трое суток с начала снегопада на МЖД очищено 16,5 тысячи километров пути, вывезено 429,8 тысячи кубометров снега, что является рекордным показателем за последнее десятилетие.

Работы по устранению последствий стихии ведутся в круглосуточном режиме. На линии выведено максимальное количество снегоуборочной техники - 160 единиц. Кроме того, на расчистке железнодорожной инфраструктуры задействовано около 10 тысяч железнодорожников.