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15.02.2021 19:09
Рубрика: Власть

Собянин выразил надежду на скорое возобновление массовых мероприятий

Текст: Ирина Рыбникова

Москва в скором времени сможет вернуться к проведению массовых мероприятий - спортивных соревнований и крупных фестивалей в обычном формате.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
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"Надеюсь, те большие мероприятия в нашем календаре, которые привлекают множество москвичей и гостей столицы, состоятся", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин, вручая ежегодную премию города за достижения в области физкультуры, спорта и туризма.

Градоначальник выразил надежду, что и театры в ближайшее время вернутся к привычным аншлагам, улицы на праздники вновь наполнятся гуляющим народом.

"Пандемия еще не закончилась. Но вы видите, что мы снимаем ограничения, как только это становится возможным", - подчеркнул Собянин.

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