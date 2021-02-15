Собянин выразил надежду на скорое возобновление массовых мероприятий

Москва в скором времени сможет вернуться к проведению массовых мероприятий - спортивных соревнований и крупных фестивалей в обычном формате.

"Надеюсь, те большие мероприятия в нашем календаре, которые привлекают множество москвичей и гостей столицы, состоятся", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин, вручая ежегодную премию города за достижения в области физкультуры, спорта и туризма.

Градоначальник выразил надежду, что и театры в ближайшее время вернутся к привычным аншлагам, улицы на праздники вновь наполнятся гуляющим народом.

"Пандемия еще не закончилась. Но вы видите, что мы снимаем ограничения, как только это становится возможным", - подчеркнул Собянин.