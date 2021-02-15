В Москве температура в понедельник достигнет 18 градусов мороза

В столичном регионе ожидается ясная погода, температура не опустится ниже 18 градусов мороза. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, столичный регион окажется на северо-западном периферии антициклона, поэтому атмосферное давление будет расти, осадков не ожидается, а воздух не прогреется днем выше -14. Высокая влажность значительно усилит ощущение холода. В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до -26 градусов. Во вторник от -16 до -29 и временами возможен небольшой снег. Но уже со среды ожидается небольшое потепление: -9...-14, временами снег.

Уже во вторник в регионе немного потеплеет, днем будет не ниже -12, а в ночные часы до -15, временами возможен небольшой снег.