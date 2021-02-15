В Бурятии у младенца обнаружили редчайшее заболевание

В Улан-Удэ у малыша, родившегося в июле прошлого года, обнаружили очень редкое врожденное заболевание крови.
Генетически обусловленная амегакариоцитарная тромбоцитопения (MECOM-ассоциированный синдром) выявлено всего у 30 человек в мире, в том числе у трех в России.
"При исследовании костного мозга сразу возникло подозрение на врожденную аномалию. После проверки биоматериала в Москве предположения подтвердились. Параллельно проводилось интенсивное лечение ребенка", - сообщается на странице в Instagram Детской республиканской клинической больницы.
В дальнейшем младенца отправят в Москву для трансплантации костного мозга. Сейчас идет подготовка к следующему этапу лечения.