В Бурятии у младенца обнаружили редчайшее заболевание

В Улан-Удэ у малыша, родившегося в июле прошлого года, обнаружили очень редкое врожденное заболевание крови.

Генетически обусловленная амегакариоцитарная тромбоцитопения (MECOM-ассоциированный синдром) выявлено всего у 30 человек в мире, в том числе у трех в России.

"При исследовании костного мозга сразу возникло подозрение на врожденную аномалию. После проверки биоматериала в Москве предположения подтвердились. Параллельно проводилось интенсивное лечение ребенка", - сообщается на странице в Instagram Детской республиканской клинической больницы.

В дальнейшем младенца отправят в Москву для трансплантации костного мозга. Сейчас идет подготовка к следующему этапу лечения.