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15.02.2021 08:14
Рубрика: Общество

В Якутии ограничения из-за коронавируса продлены до 1 марта

Текст: Владимир Таюрский
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Якутии основные ограничения, связанные с распространением коронавируса, продлены до 1 марта.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области
В Ростовской области решили ослабить ограничения из-за COVID-19

Как сообщается на официальном информационном портале Якутии, соответствующий указ подписал глава республики Айсен Николаев.

- За прошедшую неделю у нас ситуация несколько улучшилась, мы видим устойчивое снижение заболевания. Сократилось количество тяжелых больных. В связи с этим мы решили снять некоторые ограничения, касающиеся работы предприятий общественного питания и выставочных комплексов. Но говорить о полной победе над болезнью еще рано. По 1 марта сохраняется масочный режим и основные ограничения по социальному дистанцированию, - отметил глава региона.

При этом послабления сделаны серьезные. Предприятия общепита возвращаются к прежнему режиму работы, возобновляют деятельность фуд-корты, банкетные залы и выставки.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Пандемия коронавируса COVID-19

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