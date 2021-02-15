В Якутии ограничения из-за коронавируса продлены до 1 марта

В Якутии основные ограничения, связанные с распространением коронавируса, продлены до 1 марта.

Как сообщается на официальном информационном портале Якутии, соответствующий указ подписал глава республики Айсен Николаев.

- За прошедшую неделю у нас ситуация несколько улучшилась, мы видим устойчивое снижение заболевания. Сократилось количество тяжелых больных. В связи с этим мы решили снять некоторые ограничения, касающиеся работы предприятий общественного питания и выставочных комплексов. Но говорить о полной победе над болезнью еще рано. По 1 марта сохраняется масочный режим и основные ограничения по социальному дистанцированию, - отметил глава региона.

При этом послабления сделаны серьезные. Предприятия общепита возвращаются к прежнему режиму работы, возобновляют деятельность фуд-корты, банкетные залы и выставки.