В Якутии загорелся цех угледобывающего предприятия

В городе Нерюнгри огнеборцы ликвидируют крупный пожар на угледобывающем предприятии.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Якутии рассказали, что горит ленточный конвейер в цехе по переработке энергетических углей. Пожар локализован на площади 700 квадратных метров.

Сообщение о возгорании поступило в понедельник в 11.25 по местному времени. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из конвейерной шло сильное задымление.

В тушении задействовано 16 единиц техники и 77 пожарных, а также работников военизированной горноспасательной части МЧС России.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, весь персонал выведен за территорию цеха.

Пожар возник в отдельно стоящем здании. По информации администрации предприятия, ЧП не повлияло на технологический процесс.