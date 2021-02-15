В Якутске сотрудница полиции предотвратила хищение денег у пенсионера

В Якутске майор полиции Вероника Сизых предотвратила хищение телефонными мошенниками крупной суммы денег у пенсионера.

Она стояла рядом с банкоматом и обратила внимание на пожилого мужчину, который переводил кому-то наличные через платежный терминал, советуясь с получателем по телефону. Поняв, что происходит неладное, сотрудница полиции сообщила пенсионеру, что его обманывают мошенники, убедила его прекратить телефонный разговор и больше не переводить деньги. После чего проводила до ближайшего отдела полиции.

Мужчина рассказал полицейским, что ему поступил звонок с неизвестного номера. Звонившая девушка представилась следователем из Москвы, сказала ему, что произошла утечка денежных средств одного из банков, что этот банк временно закрывается для проведения проверки, в связи с чем ему необходимо снять все свои накопления со счета.

"Испугавшись, потерпевший отправился в отделение банка и обналичил все свои сбережения в размере 700 000 рублей. Затем, действуя по инструкции звонившей, которая все время находилась с ним на связи, через платежный терминал, расположенный в торговом центре, успел перевести на указанный ему счет 75 000 рублей пятью операциями, - говорится в сообщении пресс-службы МВД Якутии.

Благодаря внимательности и неравнодушию майора полиции, пенсионеру удалось сохранить большую часть сбережений. Ущерб составил 75 тысяч рублей. По этому факту проводится процессуальная проверка.