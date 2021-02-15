В Приамурье рестораны и ночные клубы заработали в прежнем режиме

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве Амурской области разрешил заведениям общепита вернуться к прежнему режиму работы.
"С 15 февраля полностью снимается ограничения с обслуживанием в зале",- сообщается на сайте правительства региона.
До этого кафе и рестораны функционировали до 23 часов, после чего еду разрешалось отпускать только на вынос.
Также с сегодняшнего дня снимаются все ограничения в работе ночных клубов.
С 21 февраля в Приамурье отменяется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, а с 1 марта все санаторно-курортные учреждения области возвращаются в штатный режим работы.
Власти также разрешили проведение спортивных соревнований, при наполняемости залов не более чем на 50 процентов и соблюдении всех санитарно-противоэпидемических мер.
Отмечается, что масочный режим по-прежнему является обязательным.