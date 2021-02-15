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15.02.2021 05:56
Рубрика: Власть

В Приамурье рестораны и ночные клубы заработали в прежнем режиме

Текст: Александр Ярошенко

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве Амурской области разрешил заведениям общепита вернуться к прежнему режиму работы.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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"С 15 февраля полностью снимается ограничения с обслуживанием в зале",- сообщается на сайте правительства региона.

До этого кафе и рестораны функционировали до 23 часов, после чего еду разрешалось отпускать только на вынос.

Также с сегодняшнего дня снимаются все ограничения в работе ночных клубов.

С 21 февраля в Приамурье отменяется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, а с 1 марта все санаторно-курортные учреждения области возвращаются в штатный режим работы.

Власти также разрешили проведение спортивных соревнований, при наполняемости залов не более чем на 50 процентов и соблюдении всех санитарно-противоэпидемических мер.

Отмечается, что масочный режим по-прежнему является обязательным.

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