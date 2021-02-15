Во Владивостоке ввели режим повышенной готовности из-за циклона

Во Владивостоке ввели режим повышенной готовности до 18 февраля из-за наступающего циклона.

Во вторник в городе ожидается слабый снег, снежный накат и гололедица. Скорость ветра будет достигать 27 метров в секунду, сообщает пресс-служба администрации столицы Приморья.

"В режим повышенной готовности приведены теплосети, водоканал, энергетики. На предприятиях созданы аварийные бригады на случай возникновения ЧС и оперативной их ликвидации", - говорится в сообщении.

16 февраля все детские сады и школы будут работать в обычном режиме. Однако родители могут оставить детей дома, это не будет считаться прогулом.

Отмечается, что на уборке улиц задействовано более 160 единиц спецтехники. Машины очищают дороги от снега и посыпают их песко-солевой смесью.