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15.02.2021 10:56
Рубрика: Происшествия

Нижегородский суд приступил к оглашению приговора Леониду Маркелову

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

В Нижегородском суде сегодня началось оглашение приговора экс-главе республики Марий Эл Леониду Маркелову. Уголовное дело насчитывает более 230 томов.

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Об этом "РГ" сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области. Оглашение приговора Леониду Маркелову и другим фигурантам уголовного дела займет несколько дней.

Суд рассматривает дело бывшего главы республики с 23 апреля. Его обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном приобретении оружия.

В ноябре минувшего года гособвинение попросило назначить Леониду Маркелову наказание в виде 17 лет колонии.

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