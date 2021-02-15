Нижегородский суд приступил к оглашению приговора Леониду Маркелову

В Нижегородском суде сегодня началось оглашение приговора экс-главе республики Марий Эл Леониду Маркелову. Уголовное дело насчитывает более 230 томов.

Об этом "РГ" сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области. Оглашение приговора Леониду Маркелову и другим фигурантам уголовного дела займет несколько дней.

Суд рассматривает дело бывшего главы республики с 23 апреля. Его обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном приобретении оружия.

В ноябре минувшего года гособвинение попросило назначить Леониду Маркелову наказание в виде 17 лет колонии.