В Прикамье лжесотрудника МЧС будут судить за мошенничество

В Пермском крае 55-летнего местного жителя обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 "Мошенничество".

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, злоумышленник незаконно приобрел форменное обмундирование сотрудника МЧС. Его мужчина использовал для того, чтобы выдавать себя за сотрудника федерального ведомств, который проводит проверки.

В ходе одной из "проверок" в садоводческом хозяйстве, расположенном вблизи деревни Абокшата Пермского края, лжеинспектор потребовал у председателя кооператива в трехдневный срок удалить с территории объекта железнодорожную цистерну, присутствие которой якобы является грубым нарушением требований пожарной безопасности и может повлечь за собой штраф в размере 300 тысяч рублей. Получив ответ о том, что вывезти тяжелый груз в столько короткий срок нет возможности, злоумышленник предложил собственные услуги: 11-тонную цистерну он пообещал утилизировать бесплатно.

Через пару дней мужчина исполнил обещанное: цистерна с помощью нанятого крана и грузового автомобиля была вывезена с объекта. Сотрудники полиции задержали злоумышленника в пункте приема металла в момент, когда он пытался сдать похищенную цистерну.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.