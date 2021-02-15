Жители Башкирии увидят сближение Луны с Марсом

В ночь с 18 на 19 февраля жители Башкирии смогут наблюдать космическое событие - сближение Луны с Марсом.

Как сообщили в Уфимском планетарии, в ночь с 18 на 19 февраля Луна пройдет рядом с Марсом. Светила будут видны с наступлением темноты высоко над южным горизонтом в созвездии Овна.

Уточняется, что в этот момент растущая Луна будет в возрасте 6,5 дня - вблизи первой четверти. Марс будет виден над Луной как яркая желтая звезда.

Оба светила зайдут за горизонт еще ночью: Луна - в 23.48, а Марс - на час позже - в 00.47 (по московскому времени).