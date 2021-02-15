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15.02.2021 06:15

АО "Транснефть - Западная Сибирь" отмечено дипломом "Благотворитель года" в Омской области

 АО "Транснефть - Западная Сибирь" удостоено звания "Благотворитель года" по итогам регионального конкурса, организованного при поддержке правительства и Министерства труда и социального развития Омской области.

Предприятие отмечено дипломом "За активное развитие корпоративного волонтерства, помощь медицинским учреждениям Омской области оборудованием, лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты и благотворительную поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям в период пандемии коронавируса".

Учредителем ежегодного конкурса выступает Омское областное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд". Цель - привлечение общественного внимания к вопросам благотворительности и волонтерства, распространение положительных практик и поощрение организаций, оказывающих благотворительную помощь социально незащищенным слоям населения.

Председатель омского отделения фонда Ольга Мосеева на церемонии награждения отметила: "АО "Транснефть - Западная Сибирь" в течение нескольких лет поддерживает наши социальные проекты, и 2020 год не стал исключением. В это непростое время такая помощь имеет особенную ценность".

Предприятие в течение 2020 года направило 2,3 млн рублей на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций - хосписов, ветеранских организаций, общественных организаций инвалидов.

Кроме того, в период пандемии АО "Транснефть - Западная Сибирь" оказывает помощь медицинским учреждениям. В 2020 году на приобретение средств индивидуальной защиты, медикаментов, медицинского оборудования, выполнение ремонтных работ в медучреждениях предприятие выделило 3,3 млн рублей. На благотворительные средства в течение года было приобретено медицинское оборудование для Томской районной больницы, Омской клинической медико-санитарной части №7, детской городской поликлиники №1 и Специализированного дома ребенка в г. Омске.

Жюри конкурса "Благотворитель года" также отметило активную добровольческую деятельность работников АО "Транснефть - Западная Сибирь". В 2020 году в рамках Всероссийской акции "Мы вместе" волонтеры компании собрали 1,7 млн рублей. Средства были направлены на оказание помощи ветеранам, воспитанникам социально-реабилитационных центров, работникам предприятия и членам их семей, попавшим в сложные жизненные ситуации. Всего помощь добровольцев получили около 650 человек.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Траснефть - Западная Сибирь"

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