Фермер из Хакасии огородил свой участок надгробиями

Фермер из Хакасии "позаимствовал" на кладбище 14 памятников, чтобы обозначить границы своих владений.

Инцидент произошел в Ширинском районе республики. Первые сообщения об использовании надгробий в качестве изгороди появились в местных СМИ. Прокуратура провела проверку - факт подтвердился, сообщили в ведомстве.

На основании материалов, собранных сотрудниками надзорного ведомства, полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 244 "Уничтожение надмогильных сооружений".

Кроме того, в отношении собственника земельного участка возбуждено административное дело - по факту умышленной порчи предметов религиозного почитания. А главе Ширинского сельсовета вынесено предписание об устранении нарушений.