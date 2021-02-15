"Ростелеком" установил базовые станции на предприятиях "Сибантрацита"

Компания "Ростелеком" в 2020 году установила пять базовых станций на производственных объектах Группы "Сибантрацит", что позволило обеспечить высокоскоростным интернетом и мобильной связью 4G три разреза в Искитимском районе Новосибирской области. Работы были проведены в рамках инвестиционной программы развития цифровых сервисов Группы, которая активно внедряет на своих предприятиях технологии, требующие увеличения количества и качества трафика.

Благодаря этому проекту устойчивый интернет и мобильная связь стали доступны и местным жителям.

"При планировании зон покрытия мы учли потребности жителей ближайшего населенного пункта - деревни Харино, где сотовая связь и интернет были чрезвычайно низкого качества", - рассказал Павел Литвак, начальник отдела телекоммуникаций и связи ООО "УК "Сибантрацит".

Устойчивые интернет и мобильная связь, теперь доступные из любой точки деревни, повышают качество жизни: от доступа к образовательным и развлекательным ресурсам до обеспечения безопасности, быстрого реагирования в экстренных случаях - например, для вызова скорой помощи.

"Работа над такими серьезными проектами - это не только большая ответственность, но и вклад в развитие инфраструктуры региона. Развитие мобильной связи не просто помогает сделать цифровые сервисы доступнее. Это позволяет ускорить производственные процессы, упростить рабочие процессы и качественно изменить привычный образ жизни в сельской местности", - уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО "Ростелеком".

По итогам прошлого года Новосибирский филиал ПАО "Ростелеком" вручил "Сибантрациту" награду в номинации "Самый стремительный партнер ПАО "Ростелеком"" как одному из самых надежных и стабильных клиентов федерального провайдера. В компаниях рассчитывают, что совместная работа по цифровизации бизнеса будет продолжена и в 2021 году.

Материал подготовлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"