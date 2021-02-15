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15.02.2021 12:47

В Кузбассе проходят "Уроки успеха" для профильного класса СУЭК

В Центре подготовки и развития персонала компании "СУЭК-Кузбасс" (входит в СУЭК Андрея Мельниченко) состоялась встреча учащихся профильного класса с депутатом законодательного собрания Кузбасса, директором по производству (подготовительные горные работы) АО "СУЭК-Кузбасс" Александром Понизовым. Профориентационное мероприятие "Уроки успеха" организовано в рамках комплексной программы "СУЭК. 20 лет роста и созидания" и Всероссийского Фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче.
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Выступая перед старшеклассниками, Александр Понизов рассказал, что представляет собой современная шахта, какие технологии применяются для безопасной и эффективной подготовки очистного фронта, насколько глубоко во всех смыслах проникла цифровизация в горное дело и как изменяются навыки, умения, которыми сегодня должен обладать шахтер. Отвечая на вопрос, почему в свое время сам выбрал профессию горняка, А. В. Понизов сказал, что он потомственный шахтер, пошел по стопам отца и деда: "Никогда не жалел о своем выборе, потому что работа горного инженера одна из самых интересных и многогранных".

Ребята также поинтересовались, какими качествами нужна обладать, чтобы трудиться в шахте. По мнению Понизова, это, прежде всего, умение и желание работать в коллективе, в команде. Сам по себе процесс угледобычи предполагает тесную взаимосвязанность самых разных участков и служб. Да и работа непосредственно в забое построена на сплоченности, поддержки друг друга, общей заряженности на результат, на успех.

Александр Владимирович принял участие в церемонии посвящения десятиклассников в учащиеся профильного класса. Всего соответствующие сертификаты и памятные подарки вручены 29 ребятам из школ, гимназии и лицея города Ленинск-Кузнецкого. Для школьников организована ознакомительная экскурсия по ЦПиРП. Ребятам было интересно узнать, что сегодня в Центре реализуется ряд неординарных проектов, в том числе комплекс "Учебно-тренировочный тренажер Виртуальная шахта", помогающий бойцам вспомогательных горноспасательных команд (ВГС) отрабатывать действия при возникновении на шахтах опасных аварийных ситуаций.

Отметим, что первый профильный класс в компании "СУЭК-Кузбасс" был создан в 2008 году. За это время обучение в нем прошли более 270 ребят. Сегодня образовательная программа, составленная вместе с представителями Кузбасского государственного технического университет имени Т. Ф. Горбачева, включает в себя для десятиклассников курсы начертательной геометрии, графики и введения в горняцкую специальность. А в одиннадцатом классе приоритет уже отдается подготовке к ЕГЭ в виде занятий с преподавателями КузГТУ по физике и высшей математике.

- Меня с детства привлекают точные науки и, соответственно, профессии, где нужны такие знания, - говорит учащаяся гимназии №18 Софья Баранова. - Хочу дальше развиваться именно в этом направлении. Уверена, что технические специальности будут главенствовать. Тем более в угольной отрасли.

Помимо учебной программы для учащихся профкласса организуются экскурсии на предприятия компании, "Уроки успеха", на которых школьники знакомятся с представителями различных шахтерских профессий, сумевшими стать настоящими мастерами своего дела. Так что выпускники профкласса при поступлении в вуз о своей будущей профессии знают уже не понаслышке.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране, один из ведущих стивидоров России. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 14 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 77000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Материал подготовлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс

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