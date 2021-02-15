В Новосибирске и Томске задержали участников террористической ячейки

В двух крупных сибирских городах прошли задержания участников ячейки межрегиональной террористической организации. Как рассказали в пресс-службе управления ФСБ по Новосибирской области, двое подозреваемых причастны к финансированию преступной деятельности.

Один из задержанных, гражданин одной из стран ближнего зарубежья, находился на территории Новосибирска, второй же, имеющий российское гражданство, действовал в Томске. Оба причастны к деятельности запрещенной в стране организации "Катиба Таухид валь - Джихад".

Как считают правоохранители, задержанные на протяжении прошлого года неоднократно переводили деньги на счета, используемые террористами. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. Оба по решению суда были помещены под стражу.