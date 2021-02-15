Истребители Балтфлота перехватят "нарушителей" над Калининградом

Экипажи многоцелевых высокоманевренных истребителей Су-27 Балтийского флота выполнят задачи по перехвату условных самолетов-нарушителей воздушных границ Калининградской области.

В ходе начавшегося в регионе летно-тактического учения с истребительным авиационным полком морской авиации БФ пилоты и инженерно-технический состав отработают подготовку техники к вылету, выход из-под удара условного противника и перелет на запасные аэродромы, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

В учении задействованы более ста военнослужащих и десять истребителей Су-27. Экипажам предстоит перехватить "нарушителей" границ самого западного российского региона и произвести ракетные пуски по целям, имитирующим крылатые ракеты и стратегические бомбардировщики условного противника.

Учение пройдет и на земле: инженерно-технический состав и специалисты радиационной, химической и биологической защиты отработают действия при посадке истребителя на условно зараженный аэродром. Также пройдут тренировки пилотов дежурного звена, ведь экипажи Су-27 Балтийского флота несут круглосуточное боевое дежурство по охране воздушных рубежей Калининградской области.