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15.02.2021 13:58
Рубрика: Власть

Истребители Балтфлота перехватят "нарушителей" над Калининградом

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Экипажи многоцелевых высокоманевренных истребителей Су-27 Балтийского флота выполнят задачи по перехвату условных самолетов-нарушителей воздушных границ Калининградской области.

В ходе начавшегося в регионе летно-тактического учения с истребительным авиационным полком морской авиации БФ пилоты и инженерно-технический состав отработают подготовку техники к вылету, выход из-под удара условного противника и перелет на запасные аэродромы, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Балтфлот начал крупные авиаучения под Калининградом

В учении задействованы более ста военнослужащих и десять истребителей Су-27. Экипажам предстоит перехватить "нарушителей" границ самого западного российского региона и произвести ракетные пуски по целям, имитирующим крылатые ракеты и стратегические бомбардировщики условного противника.

Учение пройдет и на земле: инженерно-технический состав и специалисты радиационной, химической и биологической защиты отработают действия при посадке истребителя на условно зараженный аэродром. Также пройдут тренировки пилотов дежурного звена, ведь экипажи Су-27 Балтийского флота несут круглосуточное боевое дежурство по охране воздушных рубежей Калининградской области.

В регионах Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Военно-морской флот Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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