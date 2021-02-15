Москвича наказали за попытку прогуляться из Карелии в Финляндию

Житель Москвы пытался с территории Карелии незаконно пересечь границу с Финляндией. Он получил предостережение от пограничного управления.

ЧП произошло в октябре прошлого года, сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Карелии. В Сортавальском районе в пограничной зоне обнаружили постороннего человека. Как потом выяснилось, москвич 1985 года рождения планировал незаконно пересечь границу и попасть в Финляндию.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 322 УК РФ "Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации". Учитывая, что раньше москвич не имел конфликтов с законом и то, что задержали нарушителя до пересечения границы, дело закончилось официальным предупреждением.