МВД показало видео с черепами, украденными из зоомузея в Петербурге

Видео изъятия ценных черепов животных, похищенных из лаборатории Зоологического института РАН на прошлой неделе, опубликовало МВД России на своем официальном канале в YouTube.

По информации правоохранительных органов, кражу соверши ранее судимый мужчина, который работал в институте плотником.

- Он признался, что воспользовался доступом к научным ценностям, чтобы похитить их. В дальнейшем он продавал черепа животных через сервис бесплатных объявлений по цене от двух до пяти тысяч рублей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - По оценке экспертов, стоимость похищенного составила 3,5 миллиона рублей.

Главным покупателем черепов древних и экзотических животных, часть из которых была приобретена в XVIII-XIX веках, оказался петербургский школьник. Часть экспонатов он продал, а часть оставил для собственной коллекции.