Синоптики предупредили об аномальных морозах в Европейской России

На этой неделе жителей регионов Центрального и Приволжского федеральных округов ждет испытание холодом. Об этом рассказали в Гидрометцентре страны.

"В Вологодской, Архангельской областях, в Ненецком автономном округе установится аномально холодная погода со среднесуточной температурой на семь-десять градусов ниже нормы. А в Тверской, Московской, Ярославской и Костромской областях этот показатель будет ниже сразу на 7-12 градусов", - цитирует РИА Новости научного руководителя центра Романа Вильфанда.

Утеплиться в ближайшие дни придется также жителям Тамбовской, Нижегородской, Кировской, Смоленской, Тульской и Калужской областей. Температурные значения здесь также будут значительно ниже нормы.