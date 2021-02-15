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15.02.2021 02:35
Рубрика: Общество

Синоптики предупредили об аномальных морозах в Европейской России

На этой неделе жителей регионов Центрального и Приволжского федеральных округов ждет испытание холодом. Об этом рассказали в Гидрометцентре страны.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"В Вологодской, Архангельской областях, в Ненецком автономном округе установится аномально холодная погода со среднесуточной температурой на семь-десять градусов ниже нормы. А в Тверской, Московской, Ярославской и Костромской областях этот показатель будет ниже сразу на 7-12 градусов", - цитирует РИА Новости научного руководителя центра Романа Вильфанда.

Утеплиться в ближайшие дни придется также жителям Тамбовской, Нижегородской, Кировской, Смоленской, Тульской и Калужской областей. Температурные значения здесь также будут значительно ниже нормы.

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