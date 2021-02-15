В Астраханской области ФСБ задержала браконьеров на "чертогонах"

На границе России и Казахстана в Астраханской области пограничный наряд обнаружил браконьеров. Нарушители правил рыбной ловли и режима нахождения в приграничной зону попытались скрыться на "чертогонах" - самодельных аэросанях.

Как сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ по региону, задержать браконьеров удалось лишь после преследования с помощью катера на воздушной подушке береговой охраны.

В результате погони были пойманы трое жителей Володарского района Астраханской области. У них обнаружены и изъяты запрещенные орудия лова, а также более 1500 судаков, сазанов, густеры и окуня. Причиненный ущерб составил около 800 тысяч рублей.

"По фактам нарушений правил, регламентирующих рыболовство, и нарушения пограничного режима проводится проверка, по окончании которой виновные будут привлечены к ответственности", - сообщили в ведомстве.