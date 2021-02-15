В Тобольске скончался ученый, бывший директор биостанции Виктор Родин

14 февраля на 87-м году жизни скончался почетный гражданин Тобольска, бывший директор Тобольской комплексной научной станции УРО РАН (в прошлом - биологическая станция) Виктор Михайлович Родин. В прошлом месяце он отметил 86-летие, а в феврале, увы, сдался перед онкологией.

Мэр города Максим Афанасьев назвал печальное событие "большой потерей для Тобольска" и выразил искренние соболезнования родным и близким ветерана труда и лауреата многих почетных премий.

Нынешний директор станции Игорь Ломакин отметил, что свой трудовой путь Родин начал в спорте и немало сделал для его успешного развития в духовной столице Западной Сибири. В 1994 году по приглашению Академии наук согласился возглавить создаваемую тогда биостанцию. Он руководил учреждением 22 года и заслужил авторитет в масштабах Тюменской области.

- В 2012 году Виктор Михайлович позвал меня своим заместителем по научной работе, поскольку в станцию требовалось вдохнуть новую жизнь. В тесной связке мы проработали четыре года. Потом меня выбрали директором, а Родин стал моим советником и пробыл на этой должности три года, до 84 лет. Вы не представляете, насколько это был энергичный, по-хорошему напористый человек!.. Он всегда ставил серьезные цели для коллектива и при любых обстоятельствах добивался их. Он очень болел за свое дело, - рассказал он "РГ".

Добавим, Виктор Родин - автор и соавтор 10 научных статей и 11 монографий. При его участии возродилось культурное пространство дома-усадьбы известного исследователя Западной Сибири и краеведа Александра Дунина-Горкавича, был создан Музей истории освоения и изучения Сибири.