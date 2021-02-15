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15.02.2021 22:01
Рубрика: Экономика

TikTok не продадут американским компаниям

Текст: Иван Черноусов
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Китайская компания ByteDance решила отложить сделку по продаже американской части бизнеса TikTok группе компаний, возглавляемых Oracle. Это стало возможно после того, как пост президента США покинул Дональд Трамп.

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Как сообщает South China Morning Post, один из основателей Oracle является сторонником Дональда Трампа, поэтому продажа TikTok именно этой компании пошла бы на пользу владельцам социальной сети. Однако ByteDance по-прежнему ведет диалог с правительством США, но надежный источник сообщает, что были разработаны определенные правила, которые должны быть учтены в случае продажи соцсети.

Например, ByteDance не сможет передать США алгоритмы, лежащие в основе сервиса. Согласно китайскому законодательству, такая сделка должна быть одобрена соответствующими регуляторами. Ранее по условиям сделки с Oracle ByteDance должна была зарегистрировать американскую компанию под названием TikTok Global. Ей бы принадлежало 20% сервиса, при этом оставшиеся 80% по-прежнему оставались у китайских владельцев соцсети

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