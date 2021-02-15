TikTok не продадут американским компаниям

Китайская компания ByteDance решила отложить сделку по продаже американской части бизнеса TikTok группе компаний, возглавляемых Oracle. Это стало возможно после того, как пост президента США покинул Дональд Трамп.

Как сообщает South China Morning Post, один из основателей Oracle является сторонником Дональда Трампа, поэтому продажа TikTok именно этой компании пошла бы на пользу владельцам социальной сети. Однако ByteDance по-прежнему ведет диалог с правительством США, но надежный источник сообщает, что были разработаны определенные правила, которые должны быть учтены в случае продажи соцсети.

Например, ByteDance не сможет передать США алгоритмы, лежащие в основе сервиса. Согласно китайскому законодательству, такая сделка должна быть одобрена соответствующими регуляторами. Ранее по условиям сделки с Oracle ByteDance должна была зарегистрировать американскую компанию под названием TikTok Global. Ей бы принадлежало 20% сервиса, при этом оставшиеся 80% по-прежнему оставались у китайских владельцев соцсети