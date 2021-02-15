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15.02.2021 09:58
Рубрика: В мире

В Дании не будут выгонять матерей из роддомов спустя 4 часа после родов

Текст: Надежда Ермолаева

В министерстве здравоохранения Дании заявили, что женщины после родов должны иметь право оставаться в стенах роддомов в течение двух суток. Об этом сообщает датское издание Femina.

Фото: iStock
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До сих пор роженицы должны были покинуть больницу через четыре часа после родов в случае, если роды прошли без осложнений. На ситуацию вокруг роддомов жаловались не только молодые матери, но и акушерки. Не так давно петиция о необходимости улучшения положения прав рожениц и беременных женщин собрала более 30 тысяч подписей. А полторы тысячи датских акушерок написали открытое письмо с требованием улучшить условия труда.

Министр здравоохранения Дании Магнус Хеунике вмешался в ситуацию и пообещал, что в 2021 году соблюдение прав женщин войдет в общенациональный план по здравоохранению. Он также признал, что матери после рождения ребенка должны иметь право находиться в роддоме двое суток.

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