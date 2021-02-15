В Горловке совершено покушение на командира Народной милиции ДНР

Покушение на командира батальона Народной милиции Донецкой народной республики было совершено утром 15 февраля в Горловке. Как передает Донецкое агентство новостей, под машиной, в которой тот находился, сработало самодельное взрывное устройство.

В Народной милиции расценили произошедшее как теракт.

Пострадавший, имя которого не называется, получил осколочные ранения и сейчас находится в больнице.

Как уточняет РИА Новости, в машине находилась дочь комбата, которую он собирался везти в школу. Она также была госпитализирована.