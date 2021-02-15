В Греции протестующие закидали полицейских апельсинами

В центре Афин протестующие закидали полицейских апельсинами. В ответ был применен слезоточивый газ, сообщает РИА Новости.

На митинг пришло около 700 человек, которые выступают против ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Собравшиеся на площади Синтагма спели национальный гимн. Несколько человек развернули большой прозрачный баннер с надписью "Маска - это намордник. Мы боремся за свои права". У многих демонстрантов в руках был флаг Греции. Чтобы разогнать толпу, полиция применила газ. Одна женщина потеряла сознание. Несколько человек были задержаны.

Общенациональный карантин действует в Греции с 7 ноября прошлого года. Штраф за отсутствие маски составляет 300 евро.