В январе снижение промпроизводства в России ускорилось до 2,5%

В январе промышленное производство сократилось на 2,5% по сравнению с тем же месяцем 2020 года, сообщил Росстат. В декабре снижение показателя составило лишь 0,2%, в ноябре - 1,5%.

На результат работы промышленности повлиял календарь - в минувшем январе было 15 рабочих дней против 17 в январе 2020 года, отмечает Росстат.

Основной отрицательный вклад, как и в прежние месяцы, внесло снижение нефте- и газодобычи на 8,3% к тому же периоду прошлого года (в основном оно объясняется выполнением Россией обязательств по сокращению добычи в рамках ОПЕК+), а также снижение металлургического производства на 3,1% и производства кокса и нефтепродуктов на 8,2%.

Из отраслей, показавших в январе наибольший рост в годовом сопоставлении, Росстат выделяет производство лекарственных средств и медицинских материалов (+74,9%), напитков (26,1%), табачных изделий (8,7%), компьютеров, электронных и оптических изделий (16,9%), резиновых и пластмассовых изделий (12%), химпроизводство (9,2%), производство текстильных изделий (11,5%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (7%), добычу угля (6,7%). Суровые морозы привели к росту производства электроэнергии, тепло- и газоснабжения на 7,3%.