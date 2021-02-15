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15.02.2021 20:24
Рубрика: Экономика

В Минэнерго объяснили рост цен на автомобильное топливо в январе

Текст: Сергей Тихонов
Фото: Елена Афонина/ ТАСС Фото: Елена Афонина/ ТАСС
Фото: Елена Афонина/ ТАСС

В январе 2021 года топливный рынок продолжал находиться под влиянием сохраняющихся карантинных ограничений, изменивших ценовую конъюнктуру на мировых рынках, а также снизивших потребление топлива в России, сказал заместитель министра энергетики Павел Сорокин, комментируя свежую статистику Росстата.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
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Данные службы показали спад производства бензина на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,19 млн тонн. Выпуск дизельного топлива составил 6,78 млн тонн, сократившись по сравнению с январем предыдущего года на 3,4% и сохранившись на уровне декабря 2020 года. Снижение объемов производства автомобильного топлива привело к росту не только оптовых, но и розничных цен на него, а в некоторых регионах, например на Дальнем Востоке, даже возник дефицит топлива на заправках.

По словам Сорокина, за счет сокращения экспорта бензина поставки на внутренний рынок в январе 2021 года сократились всего на 3,2% относительно января 2020 года, а поставки дизельного топлива, напротив, выросли на 7,5% благодаря постепенно восстанавливающейся экономической активности в регионах страны.

Замминистра подчеркнул, что Минэнерго продолжает регулярный мониторинг рынка, стабильности отгрузок для удовлетворения восстанавливающегося спроса во всех регионах страны. Уже в феврале загрузка НПЗ постепенно растет для эффективного ответа на вызовы рынка, сказал Сорокин.

В отношении роста производства тепловой и электрической энергии в январе, заместитель министра энергетики Евгений Грабчак отметил, что это увеличение обусловлено естественным приростом потребления. На динамику показателей в январе существенное влияние оказал температурный фактор. "Низкие температуры традиционно приводят к увеличению потребления энергоресурсов, соответственно, к росту производства тепловой и электрической энергии. Та же причина привела к росту показателей в газоснабжении", - сказал Грабчак.

Экономика Транспорт Бензин Правительство Минэнерго Цены на бензин

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