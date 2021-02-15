В Нью-Йорке задержали подозреваемого в серии нападений в метро

Полиция Нью-Йорка задержала подозреваемого в серии нападений с ножом в городской подземке, произошедших в пятницу и субботу. Как передает ABC News, речь идет о неком Ригоберто Лопесе из Бруклина.

Молодому человеку предъявлены обвинения в двух убийствах и покушении еще на двух человек.

Все инциденты произошли в промежутке в 24 часа на линии А нью-йоркского метро. 21-летний Лопес, не имеющий определенного места жительства, напал на таких же бездомных, когда те спали. Его мотивы пока остаются неизвестными.

Как стало известно местным СМИ, Лопеса уже не раз задерживали за различные правонарушения. Он проходил курс лечения в психиатрической больнице. В последнее время молодой человек жил в приюте для бездомных.

В связи с произошедшими нападениями полиция Нью-Йорка направила дополнительно 500 сотрудников для патрулирования в метро.