Вучич наградил патриарха Кирилла, вице-премьера РФ Борисова и скульптора Рукавишникова

Президент Сербии Александр Вучич по случаю национального праздника вручил государственные награды ряду политических и культурных деятелей. Как передает ТАСС, среди них оказались Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, вице-премьер РФ Юрий Борисов и российский скульптор Александр Рукавишников, автор памятника Стефану Неманье в Белграде.

Так, патриарх Кирилл был удостоен Ордена Республики Сербия на цепи, являющегося высшей наградой в стране. Как отмечается в президентском указе, он был присужден "за заслуги в развитии и укреплении дружеских отношений и сотрудничества между Россией и Сербией".

Орден Республики Сербия на ленте получил вице-премьер России Юрий Борисов - за исключительные заслуги в развитии отношений между нашими странами. А российский скульптор Александр Рукавишников был удостоен Сретенского ордена первой степени.

Как ранее на переговорах с Вучичем отметил Борисов, Сербия является важным партнером РФ в Европе и на Балканах. "Отношения между нашими странами по-настоящему особые, основанные на исторической дружбе и духовной близости российского и сербского народов. Они проверены временем, не зависят от политической конъюнктуры", - заявил вице-премьер-РФ.