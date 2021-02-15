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15.02.2021,  
16:13
Текст:  Светлана Цыганкова

Выход в море фрегата "Адмирал Григорович" показали на видео

Эксклюзивное видео из Пакистана о выходе в море российского фрегата "Адмирал Григорович" опубликовано RT. Корабль участвует в международных учениях AMAN-2021.

Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
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Учения в море пройдут 15 и 16 февраля. Военно-морской флот России представят фрегат "Адмирал Григорович", патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" и спасательный буксир СБ-739.

Напомним, учения AMAN-2021 проходят у пакистанского порта Карачи. 11 стран - Пакистан, РФ, США, Великобритания, Китай, Япония, Турция, Филиппины, Малайзия, Шри-Ланка и Индонезия участвуют, а еще.около 20 государств направили официальных наблюдателей.

Россия впервые за последние десять лет участвует в учениях со странами НАТО.

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