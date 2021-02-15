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Вышел русский трейлер хоррора "Отель психопатов" с Майклом Мэдсеном

Новости
    15.02.2021, 15:07
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Специально для ценителей киноспектаклей класса "Ы" - на YouTube доступен русский трейлер хоррора "Отель психопатов" (Dirty Fears), главными звездами которого заявлены дуплетом Майкл Мэдсен и Эрик Робертс. Что об общем уровне опуса нынче может сказать больше, чем его синопсис.

Фото: youtube.com
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Который, кстати, звучит следующим образом: "После того, как сбежавший психически больной овладевает таинственным горным мотелем и заботится о нем, то, что когда-то было местом отдыха и релаксации, становится местом кошмаров". Ну, это да, тут, конечно, не поспоришь.

Режиссер и сценарист - Карло Фуско ("Похищение в Румынии"), уже работавший с Мэдсеном ранее.

Российский релиз - 26 февраля.

Кстати, для любителей статистики: актерская фильмография Мэдсена на текущий момент насчитывает более 310 пунктов, тогда как 64-летний брат Джулии Робертс и номинант премии "Оскар" Эрик приблизился к отметке в… 620 ролей.

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