Вышел русский трейлер хоррора "Отель психопатов" с Майклом Мэдсеном

Специально для ценителей киноспектаклей класса "Ы" - на YouTube доступен русский трейлер хоррора "Отель психопатов" (Dirty Fears), главными звездами которого заявлены дуплетом Майкл Мэдсен и Эрик Робертс. Что об общем уровне опуса нынче может сказать больше, чем его синопсис.

Который, кстати, звучит следующим образом: "После того, как сбежавший психически больной овладевает таинственным горным мотелем и заботится о нем, то, что когда-то было местом отдыха и релаксации, становится местом кошмаров". Ну, это да, тут, конечно, не поспоришь.

Режиссер и сценарист - Карло Фуско ("Похищение в Румынии"), уже работавший с Мэдсеном ранее.

Российский релиз - 26 февраля.

Кстати, для любителей статистики: актерская фильмография Мэдсена на текущий момент насчитывает более 310 пунктов, тогда как 64-летний брат Джулии Робертс и номинант премии "Оскар" Эрик приблизился к отметке в… 620 ролей.