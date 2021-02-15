X5 Retail Group уловила тренд на "гастрономический патриотизм"

За последнее время локальные продовольственные бренды получили серьезное развитие и завоевали популярность среди потребителей. Эксперты назвали это феноменом "гастрономического патриотизма".

ЦСП "Платформа" и Центр развития потребительского рынка "Сколково" выявили, что в 2020 году заметно вырос интерес россиян к локальным брендам. Это стало настоящей глобальной тенденцией. Эксперты связывают ее с ориентиром потребителей на здоровый образ жизни, поиском местной идентичности и поддержкой территориально близкого производителя.

Более половины (54%) респондентов заявили, что стараются выбирать продукты, произведенные в их регионе. Для 64% оказалось значимо то, что продукты произведены в их регионе.

Не могут игнорировать запрос потребителей и ритейлеры. Один из примеров - X5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель"). Согласно официальному заявлению компании, в 2020 году она наладила сотрудничество с 1313 новыми российскими поставщиками, включая 189 индивидуальных предпринимателей (ИП). А в целом в ее торговых сетях представлена продукция 5152-х поставщиков, включая 376 ИП.

Многие локальные поставщики компании - представители малого и среднего бизнеса. Их доля в общем объеме поставок Х5 в 2020 году достигла 70%, а доля продукции отечественных брендов на полках в целом - 90%.

Как следует из сообщения ритейлера, наибольшее число новых поставщиков появилось в ЦФО - 545, около 8% которых составляют ИП. Лидерами стали Москва, Подмосковье и Воронежская область. Лидером по числу новых поставщиков-ИП стал Приволжский федеральный округ.

В Северо-Западном федеральном округе компания нашла 214 новых партнеров. Большинство из них - из Санкт-Петербурга, но активность проявил и бизнес Калининградской области, предоставивший 54 деловых партнера. Сюда Х5 вышла только в 2020 году, однако с некоторыми производителями области компания работала и раньше. Например, с 2015 года налажено сотрудничество с "Залесским фермером", одним из лидеров регионального молочного рынка. Его стратегия строится на производстве полезных продуктов из натурального молока без консервантов.

По словам коммерческого директора "Залесского фермера" Татьяны Турукаловой, ядро потребительской аудитории магазинов X5 схоже с аудиторией, на которую ориентирована продукция калининградского бренда.

"На всех этапах сотрудничества мы получаем обратную связь от Х5, - говорит она. - Это касается рекомендаций по упаковке, промо-продвижению, логистике и документообороту. Мы находимся в постоянном конструктивном диалоге, направленном на укрепление партнерских отношений".

Ассортимент торговых сетей Х5 Retail Group в 2020 году пополнился и продукцией 146 поставщиков из Сибири и Дальнего Востока, в том числе 30 ИП.

Это тоже глобальная тенденция - работе с малым и средним бизнесом уделяется все больше внимания. Еще два года назад ритейлер начал сотрудничать с "Корпорацией МСП", 170 малых и средних предприятий из реестра которой заключили договора на поставку своей продукции в торговые сети Х5. Некоторые, получив новый рынок сбыта, смогли заметно нарастить производство, ввели новые стандарты качества.

"Произошел рост оборота, производство претерпело ряд модернизаций, - говорит гендиректор ООО "Деликатесы Сибири" Владимир Пастернак. - Прежде всего, изменилось качество продукта, и пришло время делать серьезный ребрендинг наших марок, чтобы соответствовать тенденциям рынка и быть более привлекательными на полке - ведь сначала "покупают глазами".

Сибиряки получили шанс для развития в непростой экономической ситуации, сложившейся из-за санкций и пандемии. Сотрудничество с крупным ритейлером дало им, во-первых, уверенность в завтрашнем дне. Во-вторых, была увеличена линейка продукции, а соответственно, вырос и объем продаж.

"Третье - это наша готовность к активной совместной работе по развитию СТМ "Зеленая линия" и дальнейшему сотрудничеству", - резюмирует Владимир Пастернак, подчеркнув, что сотрудники магазинов рекомендуют продукцию предприятия своим коллегам из других регионов - это тоже плюс.

"Мы стремимся выстраивать долгосрочные и взаимовыгодные отношения с локальными производителями, - говорит главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман. - Партнерство с Х5 предоставляет местным поставщикам широкий канал сбыта их товаров, а покупателям - разнообразный выбор качественной свежей продукции по разумным ценам. Наши партнеры показывают стабильную положительную динамику по бизнес-показателям, а также расширяют географию поставок своей продукции".

Для привлечения новых локальных поставщиков в 2020 году Х5 провела 18 торгово-закупочных сессий, которые охватили 24 региона. Кроме того, лидер отечественной розницы внедрил для них упрощенный документооборот.

При этом вопросам развития малого и среднего бизнеса особое внимание должны уделять не только торговые сети, но и само государство. По словам вице-президента "НП "ОПОРА" Владлена Максимова, история с представленностью локальных брендов на полках крупных торговых сетей позитивна, но государство также должно развивать малый торговый бизнес сам по себе. Дополнительной поддержкой, по его мнению, могло бы стать развитие нестационарных торговых объектов (НТО) и мобильной торговли.

В Х5 добавляют, что малому и среднему бизнесу компания также предоставляет льготные условия субаренды, что открывает доступ к стабильному трафику в магазинах группы. В 2020-м к этой программе подключилось 1535 субарендаторов, а их общее число выросло до 5367-ми.