За пропаганду "веселящего газа" будут штрафовать

С понедельника, 15 февраля, за пропаганду "веселящего газа" вводятся штрафы. Вступают в силу поправки, внесенные в Кодекс об административных правонарушениях.

К ответственности будут привлекать за призывы или рекомендации к использованию "веселящего газа" ради достижения наркотического эффекта, а также за распространение информации о том, где его можно купить. Штрафы для граждан составят от одной до двух тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, либо деятельность компании может быть приостановлена на срок до 30 суток.

"Веселящим газом" называют закись азота. Это бесцветный негорючий газ с характерным сладковатым запахом и привкусом. Вещество при вдыхании вызывает чувство эйфории и легкой сонливости. С некоторых пор его стали использовать как средство развлечения. При этом известны случаи, когда его употребление приводило к летальным исходам.

С 1 января 2021 году вступил в силу закон, запрещающий производство, сбыт и пропаганду закиси азота. Ограничение не касается случаев медицинского, промышленного и технического применения "веселящего газа". Минздрав также разработал проект приказа о включении закиси азота в перечень одурманивающих веществ.