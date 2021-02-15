Новости

Названы регионы России с самым высоким качеством жизни 02:41
Синоптики предупредили об аномальных морозах в Европейской России 02:35
За пропаганду "веселящего газа" будут штрафовать 02:02
На выборах в Каталонии вперед вырвались сторонники независимости региона 01:45
"Прогресс" отправится на МКС с грузом для российского экипажа 01:34
Британия ужесточила правила для приезжающих из-за границы 01:25
Врач заявил об опасности британского штамма для переболевших COVID-19 00:38
Россия возобновила авиасообщение еще с двумя странами 00:30
В Минобороны РФ сообщили о подготовке боевиками провокации в Сирии 14.02.2021
Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка 14.02.2021
Крупный пожар в центре Москвы потушили 14.02.2021
США и Южная Корея проведут совместные военные маневры 14.02.2021
Норвежская биатлонистка Экхофф выиграла пасьют на чемпионате мира 14.02.2021
Трое украинских военных подорвались на минах и погибли 14.02.2021
В центре Москвы перекрыли движение из-за пожара в хостеле 14.02.2021
На Мясницкой улице горят уже оба этажа здания, где располагается хостел 14.02.2021
В центре Москвы загорелся хостел 14.02.2021
В Новой Москве из-за фур возник транспортный коллапс 14.02.2021
Юрий Лоза рассказал, как нужно выступать на "Евровидении" 14.02.2021
Голевой пас Миранчука помог "Аталанте" обыграть "Кальяри" 14.02.2021
В Гвинее объявили о начале эпидемии лихорадки Эбола 14.02.2021
Встреча Мишустина с руководством Совфеда намечена на 24 февраля 14.02.2021
"Родные" возглавили российский прокат 14.02.2021
Опубликовано фото кратера, подтверждающего существование воды на Марсе 14.02.2021
Трейлер "Лиги справедливости" Снайдера слили в Сеть раньше времени 14.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 28 августа по 5 сентября
Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 28 августа по 5 сентября
15.02.2021 02:02
Рубрика: Власть

За пропаганду "веселящего газа" будут штрафовать

Текст: Елена Манукиян

С понедельника, 15 февраля, за пропаганду "веселящего газа" вводятся штрафы. Вступают в силу поправки, внесенные в Кодекс об административных правонарушениях.

СК возбудил дело после гибели подростка от веселящего газа

К ответственности будут привлекать за призывы или рекомендации к использованию "веселящего газа" ради достижения наркотического эффекта, а также за распространение информации о том, где его можно купить. Штрафы для граждан составят от одной до двух тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, либо деятельность компании может быть приостановлена на срок до 30 суток.

"Веселящим газом" называют закись азота. Это бесцветный негорючий газ с характерным сладковатым запахом и привкусом. Вещество при вдыхании вызывает чувство эйфории и легкой сонливости. С некоторых пор его стали использовать как средство развлечения. При этом известны случаи, когда его употребление приводило к летальным исходам.

С 1 января 2021 году вступил в силу закон, запрещающий производство, сбыт и пропаганду закиси азота. Ограничение не касается случаев медицинского, промышленного и технического применения "веселящего газа". Минздрав также разработал проект приказа о включении закиси азота в перечень одурманивающих веществ.

Власть Право Административное право Правительство Минздрав Административное законодательство

Главное сегодня

Путин сделал важные заявления на встрече с руководителями СМИ. Главное
Новак спрогнозировал цены на нефть в 2021 году
Макрон призвал к совместной работе с РФ и Китаем в борьбе с COVID-19
В России за сутки подтверждено 14 185 случаев COVID-19 в 85 регионах
Эксперт ВОЗ назвал версию первоначального распространения COVID-19
Конституционный суд защитил право инвалидов жить вместе с родителями
Как по новому закону будут удалять мат из соцсетей