За сутки в России подтверждено 14 207 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,0% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 1818

2 Санкт-Петербург 1093

3 Московская область 801

4 Нижегородская область 431

5 Воронежская область 356

6 Ростовская область 337

7 Самарская область 297

8 Свердловская область 263

9 Челябинская область 261

10 Пермский край 258

11 Иркутская область 248

12 Вологодская область 231

13 Саратовская область 222

14 Волгоградская область 210

15 Пензенская область 204

16 Красноярский край 203

17 Архангельская область 194

18 Ленинградская область 191

19 Ставропольский край 175

20 Ярославская область 167

21 Республика Карелия 165

22 Алтайский край 165

23 Краснодарский край 163

24 Тверская область 162

25 Курская область 160

26 Забайкальский край 155

27 Республика Башкортостан 155

28 Хабаровский край 152

29 Смоленская область 151

30 Белгородская область 149

31 Калининградская область 148

32 Кировская область 145

33 Тульская область 145

34 Мурманская область 144

35 Ханты-Мансийский автономный округ 144

36 Ивановская область 143

37 Владимирская область 141

38 Липецкая область 140

39 Калужская область 139

40 Астраханская область 138

41 Оренбургская область 138

42 Орловская область 135

43 Брянская область 133

44 Тамбовская область 132

45 Омская область 131

46 Ульяновская область 129

47 Республика Крым 128

48 Приморский край 125

49 Новосибирская область 123

50 Республика Коми 121

51 Новгородская область 110

52 Тюменская область 110

53 Республика Бурятия 105

54 Псковская область 104

55 Удмуртская Республика 97

56 Рязанская область 92

57 Курганская область 90

58 Севастополь 80

59 Кабардино-Балкарская Республика 79

60 Кемеровская область 79

61 Республика Дагестан 72

62 Республика Татарстан 70

63 Сахалинская область 69

64 Республика Саха (Якутия) 67

65 Томская область 67

66 Республика Чувашия 67

67 Республика Мордовия 66

68 Костромская область 55

69 Карачаево-Черкесская Республика 52

70 Ямало-Ненецкий автономный округ 51

71 Республика Калмыкия 50

72 Республика Северная Осетия-Алания 44

73 Камчатский край 42

74 Республика Марий Эл 42

75 Амурская область 37

76 Республика Ингушетия 30

77 Республика Хакасия 30

78 Республика Адыгея 29

79 Республика Алтай 22

80 Чеченская Республика 14

81 Магаданская область 10

82 Республика Тыва 6

83 Еврейская автономная область 5

84 Ненецкий автономный округ 3

85 Чукотский автономный округ 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 086 090 случаев (+0,35%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Тыва 0,04%

2. Магаданская область, Еврейская автономная область, Чеченская Республика, Республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Хакасия 0,1%

3. Амурская область, Москва, Республика Саха (Якутия), Республика Адыгея, Республика Ингушетия, Томская область 0,2% За последние сутки подтверждено 394 смерти Москва 56

Санкт-Петербург 49

Московская область 28

Краснодарский край 17

Красноярский край 15

Алтайский край 12

Свердловская область 10

Нижегородская область 9

Тульская область 8

Ленинградская область 8

Ростовская область 8

Пермский край 8

Новосибирская область 8

Владимирская область 7

Ивановская область 7

Ульяновская область 7

Курганская область 7

Челябинская область 7

Иркутская область 7

Волгоградская область 6

Оренбургская область 6

Вологодская область 5

Республика Крым 5

Удмуртская Республика 5

Омская область 5

Белгородская область 4

Смоленская область 4

Тверская область 4

Севастополь 4

Республика Башкортостан 4

Республика Чувашия 4

Саратовская область 4

Камчатский край 4

Еврейская автономная область 4

Тамбовская область 3

Ярославская область 3

Мурманская область 3

Астраханская область 3

Ставропольский край 3

Приморский край 3

Курская область 2

Липецкая область 2

Орловская область 2

Псковская область 2

Республика Адыгея 2

Республика Татарстан 2

Ханты-Мансийский автономный округ 2

Кемеровская область 2

Республика Бурятия 2

Республика Саха (Якутия) 2

Забайкальский край 2

Костромская область 1

Республика Калмыкия 1

Республика Марий Эл 1

Кировская область 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Республика Алтай 1

Хабаровский край 1

Сахалинская область 1 За весь период по России умерло 80 520 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 13 935 человек Москва 1967

Санкт-Петербург 1497

Московская область 766

Челябинская область 570

Нижегородская область 396

Краснодарский край 335

Воронежская область 319

Красноярский край 300

Ростовская область 291

Свердловская область 274

Саратовская область 255

Самарская область 241

Вологодская область 225

Тверская область 214

Республика Башкортостан 201

Пензенская область 200

Волгоградская область 197

Архангельская область 192

Иркутская область 187

Республика Карелия 186

Хабаровский край 185

Брянская область 182

Тульская область 170

Ярославская область 164

Оренбургская область 153

Приморский край 152

Ханты-Мансийский автономный округ 146

Томская область 144

Астраханская область 137

Кировская область 137

Владимирская область 131

Калининградская область 131

Сахалинская область 129

Курская область 126

Кемеровская область 121

Республика Коми 119

Ульяновская область 112

Алтайский край 111

Ямало-Ненецкий автономный округ 109

Орловская область 103

Калужская область 101

Мурманская область 99

Омская область 99

Новгородская область 97

Удмуртская Республика 97

Тюменская область 94

Республика Мордовия 91

Забайкальский край 90

Ленинградская область 89

Псковская область 85

Республика Дагестан 82

Тамбовская область 81

Ивановская область 80

Республика Бурятия 80

Рязанская область 79

Республика Алтай 78

Кабардино-Балкарская Республика 77

Ставропольский край 75

Республика Чувашия 71

Курганская область 71

Севастополь 66

Липецкая область 60

Смоленская область 56

Карачаево-Черкесская Республика 51

Республика Калмыкия 48

Пермский край 41

Новосибирская область 41

Республика Северная Осетия - Алания 39

Чеченская Республика 37

Республика Адыгея 34

Амурская область 29

Республика Марий Эл 26

Республика Саха (Якутия) 22

Белгородская область 20

Магаданская область 17

Республика Хакасия 11

Костромская область 10

Республика Татарстан 9

Еврейская автономная область 7

Республика Крым 6

Республика Ингушетия 5

Камчатский край 5

Республика Тыва 3

Чукотский автономный округ 1 За весь период выписано по выздоровлении по России 3 607 036 человек. Представители ВОЗ насчитали в Китае 13 штаммов коронавируса