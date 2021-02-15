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15.02.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 14 207 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 1818
  • 2 Санкт-Петербург 1093
  • 3 Московская область 801
  • 4 Нижегородская область 431
  • 5 Воронежская область 356
  • 6 Ростовская область 337
  • 7 Самарская область 297
  • 8 Свердловская область 263
  • 9 Челябинская область 261
  • 10 Пермский край 258
  • 11 Иркутская область 248
  • 12 Вологодская область 231
  • 13 Саратовская область 222
  • 14 Волгоградская область 210
  • 15 Пензенская область 204
  • 16 Красноярский край 203
  • 17 Архангельская область 194
  • 18 Ленинградская область 191
  • 19 Ставропольский край 175
  • 20 Ярославская область 167
  • 21 Республика Карелия 165
  • 22 Алтайский край 165
  • 23 Краснодарский край 163
  • 24 Тверская область 162
  • 25 Курская область 160
  • 26 Забайкальский край 155
  • 27 Республика Башкортостан 155
  • 28 Хабаровский край 152
  • 29 Смоленская область 151
  • 30 Белгородская область 149
  • 31 Калининградская область 148
  • 32 Кировская область 145
  • 33 Тульская область 145
  • 34 Мурманская область 144
  • 35 Ханты-Мансийский автономный округ 144
  • 36 Ивановская область 143
  • 37 Владимирская область 141
  • 38 Липецкая область 140
  • 39 Калужская область 139
  • 40 Астраханская область 138
  • 41 Оренбургская область 138
  • 42 Орловская область 135
  • 43 Брянская область 133
  • 44 Тамбовская область 132
  • 45 Омская область 131
  • 46 Ульяновская область 129
  • 47 Республика Крым 128
  • 48 Приморский край 125
  • 49 Новосибирская область 123
  • 50 Республика Коми 121
  • 51 Новгородская область 110
  • 52 Тюменская область 110
  • 53 Республика Бурятия 105
  • 54 Псковская область 104
  • 55 Удмуртская Республика 97
  • 56 Рязанская область 92
  • 57 Курганская область 90
  • 58 Севастополь 80
  • 59 Кабардино-Балкарская Республика 79
  • 60 Кемеровская область 79
  • 61 Республика Дагестан 72
  • 62 Республика Татарстан 70
  • 63 Сахалинская область 69
  • 64 Республика Саха (Якутия) 67
  • 65 Томская область 67
  • 66 Республика Чувашия 67
  • 67 Республика Мордовия 66
  • 68 Костромская область 55
  • 69 Карачаево-Черкесская Республика 52
  • 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 51
  • 71 Республика Калмыкия 50
  • 72 Республика Северная Осетия-Алания 44
  • 73 Камчатский край 42
  • 74 Республика Марий Эл 42
  • 75 Амурская область 37
  • 76 Республика Ингушетия 30
  • 77 Республика Хакасия 30
  • 78 Республика Адыгея 29
  • 79 Республика Алтай 22
  • 80 Чеченская Республика 14
  • 81 Магаданская область 10
  • 82 Республика Тыва 6
  • 83 Еврейская автономная область 5
  • 84 Ненецкий автономный округ 3
  • 85 Чукотский автономный округ 2

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 086 090 случаев (+0,35%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Тыва 0,04%
  • 2. Магаданская область, Еврейская автономная область, Чеченская Республика, Республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Хакасия 0,1%
  • 3. Амурская область, Москва, Республика Саха (Якутия), Республика Адыгея, Республика Ингушетия, Томская область 0,2%
За последние сутки подтверждено 394 смерти
  • Москва 56
  • Санкт-Петербург 49
  • Московская область 28
  • Краснодарский край 17
  • Красноярский край 15
  • Алтайский край 12
  • Свердловская область 10
  • Нижегородская область 9
  • Тульская область 8
  • Ленинградская область 8
  • Ростовская область 8
  • Пермский край 8
  • Новосибирская область 8
  • Владимирская область 7
  • Ивановская область 7
  • Ульяновская область 7
  • Курганская область 7
  • Челябинская область 7
  • Иркутская область 7
  • Волгоградская область 6
  • Оренбургская область 6
  • Вологодская область 5
  • Республика Крым 5
  • Удмуртская Республика 5
  • Омская область 5
  • Белгородская область 4
  • Смоленская область 4
  • Тверская область 4
  • Севастополь 4
  • Республика Башкортостан 4
  • Республика Чувашия 4
  • Саратовская область 4
  • Камчатский край 4
  • Еврейская автономная область 4
  • Тамбовская область 3
  • Ярославская область 3
  • Мурманская область 3
  • Астраханская область 3
  • Ставропольский край 3
  • Приморский край 3
  • Курская область 2
  • Липецкая область 2
  • Орловская область 2
  • Псковская область 2
  • Республика Адыгея 2
  • Республика Татарстан 2
  • Ханты-Мансийский автономный округ 2
  • Кемеровская область 2
  • Республика Бурятия 2
  • Республика Саха (Якутия) 2
  • Забайкальский край 2
  • Костромская область 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Кировская область 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Республика Алтай 1
  • Хабаровский край 1
  • Сахалинская область 1

За весь период по России умерло 80 520 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 13 935 человек
  • Москва 1967
  • Санкт-Петербург 1497
  • Московская область 766
  • Челябинская область 570
  • Нижегородская область 396
  • Краснодарский край 335
  • Воронежская область 319
  • Красноярский край 300
  • Ростовская область 291
  • Свердловская область 274
  • Саратовская область 255
  • Самарская область 241
  • Вологодская область 225
  • Тверская область 214
  • Республика Башкортостан 201
  • Пензенская область 200
  • Волгоградская область 197
  • Архангельская область 192
  • Иркутская область 187
  • Республика Карелия 186
  • Хабаровский край 185
  • Брянская область 182
  • Тульская область 170
  • Ярославская область 164
  • Оренбургская область 153
  • Приморский край 152
  • Ханты-Мансийский автономный округ 146
  • Томская область 144
  • Астраханская область 137
  • Кировская область 137
  • Владимирская область 131
  • Калининградская область 131
  • Сахалинская область 129
  • Курская область 126
  • Кемеровская область 121
  • Республика Коми 119
  • Ульяновская область 112
  • Алтайский край 111
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 109
  • Орловская область 103
  • Калужская область 101
  • Мурманская область 99
  • Омская область 99
  • Новгородская область 97
  • Удмуртская Республика 97
  • Тюменская область 94
  • Республика Мордовия 91
  • Забайкальский край 90
  • Ленинградская область 89
  • Псковская область 85
  • Республика Дагестан 82
  • Тамбовская область 81
  • Ивановская область 80
  • Республика Бурятия 80
  • Рязанская область 79
  • Республика Алтай 78
  • Кабардино-Балкарская Республика 77
  • Ставропольский край 75
  • Республика Чувашия 71
  • Курганская область 71
  • Севастополь 66
  • Липецкая область 60
  • Смоленская область 56
  • Карачаево-Черкесская Республика 51
  • Республика Калмыкия 48
  • Пермский край 41
  • Новосибирская область 41
  • Республика Северная Осетия - Алания 39
  • Чеченская Республика 37
  • Республика Адыгея 34
  • Амурская область 29
  • Республика Марий Эл 26
  • Республика Саха (Якутия) 22
  • Белгородская область 20
  • Магаданская область 17
  • Республика Хакасия 11
  • Костромская область 10
  • Республика Татарстан 9
  • Еврейская автономная область 7
  • Республика Крым 6
  • Республика Ингушетия 5
  • Камчатский край 5
  • Республика Тыва 3
  • Чукотский автономный округ 1

За весь период выписано по выздоровлении по России 3 607 036 человек.

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