За сутки в России подтверждено 14 207 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 1818
- 2 Санкт-Петербург 1093
- 3 Московская область 801
- 4 Нижегородская область 431
- 5 Воронежская область 356
- 6 Ростовская область 337
- 7 Самарская область 297
- 8 Свердловская область 263
- 9 Челябинская область 261
- 10 Пермский край 258
- 11 Иркутская область 248
- 12 Вологодская область 231
- 13 Саратовская область 222
- 14 Волгоградская область 210
- 15 Пензенская область 204
- 16 Красноярский край 203
- 17 Архангельская область 194
- 18 Ленинградская область 191
- 19 Ставропольский край 175
- 20 Ярославская область 167
- 21 Республика Карелия 165
- 22 Алтайский край 165
- 23 Краснодарский край 163
- 24 Тверская область 162
- 25 Курская область 160
- 26 Забайкальский край 155
- 27 Республика Башкортостан 155
- 28 Хабаровский край 152
- 29 Смоленская область 151
- 30 Белгородская область 149
- 31 Калининградская область 148
- 32 Кировская область 145
- 33 Тульская область 145
- 34 Мурманская область 144
- 35 Ханты-Мансийский автономный округ 144
- 36 Ивановская область 143
- 37 Владимирская область 141
- 38 Липецкая область 140
- 39 Калужская область 139
- 40 Астраханская область 138
- 41 Оренбургская область 138
- 42 Орловская область 135
- 43 Брянская область 133
- 44 Тамбовская область 132
- 45 Омская область 131
- 46 Ульяновская область 129
- 47 Республика Крым 128
- 48 Приморский край 125
- 49 Новосибирская область 123
- 50 Республика Коми 121
- 51 Новгородская область 110
- 52 Тюменская область 110
- 53 Республика Бурятия 105
- 54 Псковская область 104
- 55 Удмуртская Республика 97
- 56 Рязанская область 92
- 57 Курганская область 90
- 58 Севастополь 80
- 59 Кабардино-Балкарская Республика 79
- 60 Кемеровская область 79
- 61 Республика Дагестан 72
- 62 Республика Татарстан 70
- 63 Сахалинская область 69
- 64 Республика Саха (Якутия) 67
- 65 Томская область 67
- 66 Республика Чувашия 67
- 67 Республика Мордовия 66
- 68 Костромская область 55
- 69 Карачаево-Черкесская Республика 52
- 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 51
- 71 Республика Калмыкия 50
- 72 Республика Северная Осетия-Алания 44
- 73 Камчатский край 42
- 74 Республика Марий Эл 42
- 75 Амурская область 37
- 76 Республика Ингушетия 30
- 77 Республика Хакасия 30
- 78 Республика Адыгея 29
- 79 Республика Алтай 22
- 80 Чеченская Республика 14
- 81 Магаданская область 10
- 82 Республика Тыва 6
- 83 Еврейская автономная область 5
- 84 Ненецкий автономный округ 3
- 85 Чукотский автономный округ 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 086 090 случаев (+0,35%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Тыва 0,04%
- 2. Магаданская область, Еврейская автономная область, Чеченская Республика, Республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Хакасия 0,1%
- 3. Амурская область, Москва, Республика Саха (Якутия), Республика Адыгея, Республика Ингушетия, Томская область 0,2%
За последние сутки подтверждено 394 смерти
- Москва 56
- Санкт-Петербург 49
- Московская область 28
- Краснодарский край 17
- Красноярский край 15
- Алтайский край 12
- Свердловская область 10
- Нижегородская область 9
- Тульская область 8
- Ленинградская область 8
- Ростовская область 8
- Пермский край 8
- Новосибирская область 8
- Владимирская область 7
- Ивановская область 7
- Ульяновская область 7
- Курганская область 7
- Челябинская область 7
- Иркутская область 7
- Волгоградская область 6
- Оренбургская область 6
- Вологодская область 5
- Республика Крым 5
- Удмуртская Республика 5
- Омская область 5
- Белгородская область 4
- Смоленская область 4
- Тверская область 4
- Севастополь 4
- Республика Башкортостан 4
- Республика Чувашия 4
- Саратовская область 4
- Камчатский край 4
- Еврейская автономная область 4
- Тамбовская область 3
- Ярославская область 3
- Мурманская область 3
- Астраханская область 3
- Ставропольский край 3
- Приморский край 3
- Курская область 2
- Липецкая область 2
- Орловская область 2
- Псковская область 2
- Республика Адыгея 2
- Республика Татарстан 2
- Ханты-Мансийский автономный округ 2
- Кемеровская область 2
- Республика Бурятия 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Забайкальский край 2
- Костромская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Республика Марий Эл 1
- Кировская область 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Республика Алтай 1
- Хабаровский край 1
- Сахалинская область 1
За весь период по России умерло 80 520 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 13 935 человек
- Москва 1967
- Санкт-Петербург 1497
- Московская область 766
- Челябинская область 570
- Нижегородская область 396
- Краснодарский край 335
- Воронежская область 319
- Красноярский край 300
- Ростовская область 291
- Свердловская область 274
- Саратовская область 255
- Самарская область 241
- Вологодская область 225
- Тверская область 214
- Республика Башкортостан 201
- Пензенская область 200
- Волгоградская область 197
- Архангельская область 192
- Иркутская область 187
- Республика Карелия 186
- Хабаровский край 185
- Брянская область 182
- Тульская область 170
- Ярославская область 164
- Оренбургская область 153
- Приморский край 152
- Ханты-Мансийский автономный округ 146
- Томская область 144
- Астраханская область 137
- Кировская область 137
- Владимирская область 131
- Калининградская область 131
- Сахалинская область 129
- Курская область 126
- Кемеровская область 121
- Республика Коми 119
- Ульяновская область 112
- Алтайский край 111
- Ямало-Ненецкий автономный округ 109
- Орловская область 103
- Калужская область 101
- Мурманская область 99
- Омская область 99
- Новгородская область 97
- Удмуртская Республика 97
- Тюменская область 94
- Республика Мордовия 91
- Забайкальский край 90
- Ленинградская область 89
- Псковская область 85
- Республика Дагестан 82
- Тамбовская область 81
- Ивановская область 80
- Республика Бурятия 80
- Рязанская область 79
- Республика Алтай 78
- Кабардино-Балкарская Республика 77
- Ставропольский край 75
- Республика Чувашия 71
- Курганская область 71
- Севастополь 66
- Липецкая область 60
- Смоленская область 56
- Карачаево-Черкесская Республика 51
- Республика Калмыкия 48
- Пермский край 41
- Новосибирская область 41
- Республика Северная Осетия - Алания 39
- Чеченская Республика 37
- Республика Адыгея 34
- Амурская область 29
- Республика Марий Эл 26
- Республика Саха (Якутия) 22
- Белгородская область 20
- Магаданская область 17
- Республика Хакасия 11
- Костромская область 10
- Республика Татарстан 9
- Еврейская автономная область 7
- Республика Крым 6
- Республика Ингушетия 5
- Камчатский край 5
- Республика Тыва 3
- Чукотский автономный округ 1
За весь период выписано по выздоровлении по России 3 607 036 человек.