Adidas объявил о начале процедуры продажи Reebok

Один из крупнейших мировых производителей товаров для спорта Adidas AG завершил оценку активов Reebok, которой владел с 2006 года. Компания намерена начать подготовку этого актива к продаже. Об этом говорится в сообщении Холдинга.

"В рамках разработки своей новой пятилетней стратегии Adidas завершила оценку стратегических альтернатив Reebok. В результате этой оценки, компания решила начать процесс, направленный на отчуждение (продажу - прим. "РГ") Reebok. В дальнейшем Холдинг намерен сосредоточить свои усилия на дальнейшем укреплении лидирующих позиций бренда Adidas на мировом рынке спортивных товаров", - говорится в сообщении.

Там также уточняется, что Adidas собирается сообщить Reebok о прекращении деятельности с первого квартала 2021 года. Более подробная информация о стратегическом бизнес-плане adidas до 2025 года, обещают в немецком холдинге, будет представлена на виртуальном Дне инвестора 10 марта 2021 года.

"Долгосрочные возможности роста в нашей отрасли являются весьма привлекательными, особенно для знаковых спортивных брендов, - сказал генеральный директор Adidas Каспер Rorsted, слова которого приводятся в сообщении. - После тщательного рассмотрения мы пришли к выводу, что бренды Reebok и adidas смогут значительно лучше реализовать свой потенциал роста независимо друг от друга. В ближайшие месяцы мы будем усердно работать над тем, чтобы обеспечить успешное будущее бренду Reebok и команде, стоящей за ним".

Adidas приобрела 100% Reebok International Ltd в 2006 году за $3,8 млрд.

Как ранее сообщала "РГ", ранее рассматривался также вариант оставить Reebok в составе Adidas. Месяцем раньше концерн сообщал, что бренд Reebok пострадал от пандемии коронавируса больше, чем adidas.