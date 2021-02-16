Актрису Эшли Джадд доставили в реанимацию после инцидента в Африке

52-летняя американская актриса, модель и филантроп Эшли Джадд была госпитализирована после поездки в африканскую страну Конго, где с артисткой приключился несчастный случай - перелом одной из конечностей.

Подробности инцидента были обнародованы в Instagram посредством видеоинтервью. Из него следует, что Эшли сломала ногу, когда споткнулась в лесу об древесный ствол.

Боль была невыносима, и актриса пролежала в лесу пять часов, воя и крича - "как дикий зверь" - до момента, когда звезду нашли и экспортировали в лоно цивилизации.

При этом носилки для нее сделали из гамака, а медицинскую помощь звезде смогли оказать лишь через 2,5 суток после ЧП.

В настоящее время Эшли находится в больнице в ЮАР - в отделении интенсивной терапии. Она отмечает, что в Конго лечить столь тяжелые травмы нет возможностей. И это, конечно, ужасно. И если бы Джадд, например, не была знаменитостью и не имела медицинской страховки, в результате подобного инцидента она вполне могла бы лишиться ноги.

В комментариях под видео поклонники желают Джадд скорейшего исцеления и восхищаются ее деятельностью.

Эшли Симинелла (фамилия при рождении) появилась на свет в 1968 году в Калифорнии. На экранах - с 90-х: "Звездный путь: Следующее поколение", "Прирожденные убийцы", "Схватка", "Целуя девушек", "третий сезон" "Твин Пикс".