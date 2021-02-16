Новости

Съемки восьмой части серии "Миссия невыполнима" откладываются 12:25
Вышел трейлер спецэпизода-приквела "Ходячих мертвецов" про Нигана 11:53
СМИ: франшизу "Хищник" ждет "женский" перезапуск 11:42
Актриса Олеся Железняк назвала причину закрытия сериала "Сваты" 11:08
Вышел новый трейлер фильма "Годзилла против Кинг Конга" 10:42

Актрису Эшли Джадд доставили в реанимацию после инцидента в Африке

Мировое кино
    16.02.2021, 12:10
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

52-летняя американская актриса, модель и филантроп Эшли Джадд была госпитализирована после поездки в африканскую страну Конго, где с артисткой приключился несчастный случай - перелом одной из конечностей.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом

Подробности инцидента были обнародованы в Instagram посредством видеоинтервью. Из него следует, что Эшли сломала ногу, когда споткнулась в лесу об древесный ствол.

Боль была невыносима, и актриса пролежала в лесу пять часов, воя и крича - "как дикий зверь" - до момента, когда звезду нашли и экспортировали в лоно цивилизации.

При этом носилки для нее сделали из гамака, а медицинскую помощь звезде смогли оказать лишь через 2,5 суток после ЧП.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Приставы потребовали с Михаила Боярского три тысячи рублей

В настоящее время Эшли находится в больнице в ЮАР - в отделении интенсивной терапии. Она отмечает, что в Конго лечить столь тяжелые травмы нет возможностей. И это, конечно, ужасно. И если бы Джадд, например, не была знаменитостью и не имела медицинской страховки, в результате подобного инцидента она вполне могла бы лишиться ноги.

В комментариях под видео поклонники желают Джадд скорейшего исцеления и восхищаются ее деятельностью.

Эшли Симинелла (фамилия при рождении) появилась на свет в 1968 году в Калифорнии. На экранах - с 90-х: "Звездный путь: Следующее поколение", "Прирожденные убийцы", "Схватка", "Целуя девушек", "третий сезон" "Твин Пикс".

Новости

Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом 10:35
Приставы потребовали с Михаила Боярского три тысячи рублей 15.02.2021
Злодей из "Ванды/Вижна" может стать врагом "Мстителей" вместо Таноса 15.02.2021
Вышел русский трейлер хоррора "Отель психопатов" с Майклом Мэдсеном 15.02.2021
⧣ США
Фото: youtube.com
Вышел трейлер черной комедии от Джека Блэка "Счастливо" 15.02.2021
Продажи музыки обвиненного в насилии Мэрилина Мэнсона выросли на 40% 15.02.2021
Найдена актриса на роль главной злодейки в сиквеле "Капитана Марвел" 15.02.2021
⧣ видео
Фото: youtube.com/ Ad Council
Видео: хоббиты, супергерои и Гарри Поттер пропагандируют масочный режим 10.02.2021
Монеточка и Сергей Бурунов спели дуэтом "Белые розы" 10.02.2021
Студия Marvel уволила актера за спойлер к сериалу "Ванда/Вижн" 09.02.2021
⧣ сериалы
Фото: instagram.com/dpoverennova
Фото: Звезда "Бригады" Дарья Повереннова вышла замуж за миллионера 15.02.2021
Сериал "Искатели правды" с Саймоном Пеггом закрыт после первого сезона 15.02.2021
Опубликованы кадры из второго сезона "Великой" с беременной Эль Фаннинг 14.02.2021