Указ главы Республики Башкортостан от 11 февраля 2021 года № УГ-49 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) в пункте 4 (обязательный режим самоизоляции (кроме обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью) устанавливается в отношении граждан):

а) абзац первый подпункта 2 изложить в следующей редакции:

"2) с 10 ноября до 23 ноября 2020 года включительно, с 24 ноября до 30 ноября 2020 года включительно, с 1 декабря до 14 декабря 2020 года включительно, с 15 декабря до 28 декабря 2020 года включительно, с 29 декабря до 31 декабря 2020 года включительно, с 1 января до 14 января 2021 года включительно, с 15 января до 28 января 2021 года включительно, с 29 января до 11 февраля 2021 года включительно, с 12 февраля до 25 февраля 2021 года включительно - для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему Указу.";

2) в подпункте 1 пункта 5 слова ", а в объектах торговли, финансовых организациях, многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг также использовать перчатки" исключить;

3) в абзаце восьмом пункта 9 слова "и перчаток" исключить;

4) в абзаце четвертом пункта 10 слова ", а в объектах торговли, финансовых организациях, многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг также без перчаток" исключить;

5) абзац шестой пункта 12 (дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям, профессиональным образовательным организациям и организациям дополнительного образования) изложить в следующей редакции:

"- ограничить въезд и выезд организованных групп обучающихся на территорию Республики Башкортостан и за ее пределы, за исключением случаев их направления в ФГБОУ "Всероссийский детский центр "Орленок", ФГБОУ "Всероссийский детский центр "Смена" и ФГБОУ "Международный детский центр "Артек".";

6) в пункте 25 (руководителям государственных органов Республики Башкортостан) позицию "- рабочие совещания, собрания, заседания коллегий (коллегиальных органов) и иные подобные мероприятия проводить в режиме видеоконференцсвязи, за исключением мероприятий, проводимых Главой Республики Башкортостан, Премьер-министром Правительства Республики Башкортостан, заседаний Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан;" исключить;

7) в пункте 28 (органам местного самоуправления Республики Башкортостан) позицию "- рабочие совещания, собрания, заседания коллегиальных органов и иные подобные мероприятия проводить в режиме видеоконференцсвязи, за исключением мероприятий, проводимых Главой Республики Башкортостан, Премьер-министром Правительства Республики Башкортостан;" исключить.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров







