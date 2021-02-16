Постановление правительства Республики Бурятия от 15 февраля 2021 года № 46 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Бурятия за IV квартал 2020 года"

Во исполнение Закона Республики Бурятия от 25.12.1997 № 634-1 "О прожиточном минимуме в Республике Бурятия" Правительство Республики Бурятия постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Республике Бурятия по ценам за IV квартал 2020 года в расчете на душу населения - 12333 руб., для трудоспособного населения - 12803 руб., пенсионеров - 9712 руб. (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации"), детей - 12967 руб.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия - Председатель Правительства Республики Бурятия А.Цыденов







