Дадонов и Зуб принесли волевую победу "Оттаве" в матче против "Торонто"

Две шайбы Евгения Дадонова и гол Артема Зуба принесли "Оттаве" победу над "Торонто" - 6:5. По ходу матча "сенаторы" уступали 1:5.

В канадском противостоянии встречались "Оттава" и "Торонто". Для столичных хоккеистов поначалу все складывалось не слишком успешно. К 39-й минуте встречи "сенаторы" безнадежно уступали - 1:5. В составе "Торонто" голами отметились Остон Мэттьюс, оформивший дубль, Трэвис Бойд, Пьер Энгвалль и Джо Торнтон. У "Оттавы" точным броском отметился Дрейк Батерсон. Незадолго до второго перерыва Ник Пол сократил отставание до трех шайб.

В третьем периоде для "Торонто" наступил настоящий кошмар. Уже на первой минуте свою первую шайбу в НХЛ забросил российский защитник Артем Зуб. Коннор Браун сократил отставание до минимума, а Евгений Дадонов перевел игру в овертайм, где принес победу своей команде оформив дубль. В итоге именно Дадонов был признан первой звездой матча.