"Длинная" Lada Niva Legend снова ушла в простой

До конца февраля 2021 года АвтоВАЗ прекратил выпуск длиннобазной Lada Niva Legend, об этом сообщает группа AvtoVAZ News, отмечая также, что производство может не возобновиться и в марте. Причины пока неизвестны.

Напомним, что СМИ отправляли "длинную" Niva Legend на покой в конце 2021 года, затем неофициальные каналы сообщили, что внедорожник покинет конвейер намного раньше - весной. Тем не менее, на АвтоВАЗе слухи опровергли, напомнив, что в скором времени у "пятидверки" должна появиться Black-версия.

"Появление пятидверной версии культового внедорожника в исполнении Black призвано усилить интерес к полноприводной модели: длиннобазный внедорожник занимает около 25% от всего объема продаж Lada Niva Legend", - рассказали тогда в пресс-службе марки.

Цена на пятидверную Lada Niva Legend в настоящее время начинается от 644 900 рублей.