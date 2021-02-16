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16.02.2021 16:19
Рубрика: Российский автопром

"Длинная" Lada Niva Legend снова ушла в простой

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

До конца февраля 2021 года АвтоВАЗ прекратил выпуск длиннобазной Lada Niva Legend, об этом сообщает группа AvtoVAZ News, отмечая также, что производство может не возобновиться и в марте. Причины пока неизвестны.

Фото: Валерий Карташов / РГ
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Напомним, что СМИ отправляли "длинную" Niva Legend на покой в конце 2021 года, затем неофициальные каналы сообщили, что внедорожник покинет конвейер намного раньше - весной. Тем не менее, на АвтоВАЗе слухи опровергли, напомнив, что в скором времени у "пятидверки" должна появиться Black-версия.

"Появление пятидверной версии культового внедорожника в исполнении Black призвано усилить интерес к полноприводной модели: длиннобазный внедорожник занимает около 25% от всего объема продаж Lada Niva Legend", - рассказали тогда в пресс-службе марки.

Цена на пятидверную Lada Niva Legend в настоящее время начинается от 644 900 рублей.

#Lada