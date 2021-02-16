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16.02.2021,  
10:06
Текст:  Майя Бирюкова

Грузинская армия получила партию вооружений из США

В рамках программы модернизации вооружения до стандартов НАТО грузинская армия получила очередную партию стрелкового оружия из США. Об этом говорится в заявлении минобороны Грузии.

Фото: Hmaag/Wikimedia.org
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Войсковые части страны оснащаются 12,7-мм крупнокалиберными пулеметами М2 и 40-мм автоматическими гранатометами Мk 19. Дополнительно армия Грузии получила ручные пулеметы М249 калибра 5,56 мм производства США.

В ведомстве сообщили также о том, что испытательные стрельбы на полигоне Вазиани в 25 километрах от Тбилиси провели грузинские и американские инструкторы.

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