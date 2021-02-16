Группа депутатов Государственной Думы и сенаторов от "Единой России" подготовила законопроект, направленный на совершенствование оказания услуг в сфере занятости населения. Мы планируем внести его в Госдуму в ближайшее время.

Отмечу, что в период пандемии коронавируса стало очевидно: служба занятости должна активнее использовать онлайн-технологии. Поэтому разработанный нами законопроект в первую очередь направлен на развитие электронной формы предоставления госуслуг по трудоустройству. Благодаря этому документу дистанционный формат работы будет использоваться наравне с очным приемом в центрах занятости. Кроме того, расширяются возможности электронного взаимодействия работодателей и соискателей. Большинство справок, необходимых для постановки гражданина на учет в службу занятости и для получения пособия по безработице, будет поступать через систему межведомственного взаимодействия. Например, справку о трудоустройстве гражданина после профессионального обучения центр занятости сможет напрямую получить в Пенсионном фонде.

Для расширения банка общедоступных вакансий мы планируем установить для федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления и работодателей с численностью работников свыше 25 человек обязательное требование - размещать на цифровой платформе информацию обо всех своих вакантных рабочих местах. Еще одна задача подготовленного законопроекта - усилить полномочия федерального центра в сфере занятости: именно на федеральном уровне нужно утверждать новые стандарты деятельности региональных центров занятости и проводить мониторинг их исполнения.

Помимо этого наш законопроект предоставляет новые возможности отдельным категориям граждан: например, лицам пенсионного возраста. Они смогут пройти профессиональное обучение в системе службы занятости как по месту регистрации, так и по месту фактического проживания. Сегодня это право есть только у молодых матерей, воспитывающих детей до трех лет. Также в центрах занятости будет проводиться не только профилирование граждан, как сейчас, но и профилирование работодателей, что позволит повысить качество оказываемых госуслуг.

Особое внимание мы уделили стимулированию предпринимательской инициативы безработных. Речь идет об оказании финансовой помощи физическим лицам при их постановке на учет в качестве плательщиков налога на профессиональный доход.

Наконец, мы предлагаем перенести общественные работы из категории обязательных госуслуг к числу полномочий, что позволит регионам подходить к организации этих работ более гибко, с учетом их востребованности. Если в субъекте Федерации нет потребности в проведении общественных работ, то можно будет направить больше средств на другие формы организации занятости: например, на стипендии для переезда к новому месту работы, на выплату начального капитала для открытия собственного дела, на профессиональную переподготовку.

Но разработанный нами документ - это только первый блок изменений в законодательство о занятости. В понедельник президент дал поручение правительству подготовить дополнительные предложения, связанные с активной политикой занятости. Одновременно мы разрабатываем комплекс мер для поддержки самозанятых и индивидуальных предпринимателей, а также граждан, испытывающих особые трудности в поиске работы: инвалидов и молодых специалистов. Эти меры будут включены во вносимый сейчас законопроект перед его рассмотрением во втором чтении или же будут приняты отдельно как второй блок изменений в закон о занятости населения.