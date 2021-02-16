Новости

В Москве девочка напала с ножом на прабабушку 20:03
Лукашенко одобрил соглашение о перевалке нефтепродуктов через РФ 19:50
Ирландцы начали злоупотреблять "медицинским туризмом" 19:41
В США 5 млн человек остались без света и тепла из-за сильных морозов 19:35
Эксперт объяснил причины подорожания сосисок и колбасы 19:32
Москва снова встала в 9-балльных пробках после снегопада 19:29
Минцифры создаст облачную платформу для оказания госуслуг 19:26
Молодежные организации РБ и РФ подпишут соглашение о стратегическом партнерстве 19:14
Стала известна дата начала следующего сезона в РПЛ 19:14
Опубликован первый постер "Круэллы" с Эммой Стоун 18:59
Президент Сербии Александр Вучич наградил патриарха Кирилла 18:54
Названо заболевание, которое будут лечить за счет "налога на богатых" 18:46
Крупный алмаз назовут по имени вакцины - "Спутник V" 18:32
СБУ заподозрила Анатолия Шария в госизмене 18:29
В Москве водителей призвали отложить поездки из-за нового снегопада 18:20
Недопоставка вакцины AstraZeneca в ЕС чревата разрывом контракта 18:16
Adidas объявил о начале процедуры продажи Reebok 18:10
Госрегулирование в Беларуси и РФ помогло стабилизировать цены на продукты 17:57
СМИ: США начали переговоры с Германией по "Северному потоку-2" 17:56
Будет создана платформа для обеспечения лекарствами детей с редкими заболеваниями 17:37
В ЕАЭС обнулят ввозные пошлины на драгоценные камни 17:17
Посольство РФ опровергло информацию о гибели российских инструкторов в ЦАР 17:06
Посетители польских горнолыжных курортов забыли о мерах безопасности 16:54
Правительство Тульской области допустило проведение фестиваля "Дикая Мята" 16:47
Вышел трейлер военного фильма Бекмамбетова "Девятаев" с Прилучным 16:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как возвратить валютный долг
Верховный суд разъяснил, как возвратить валютный долг
16 февраля возобновляются матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
16 февраля возобновляются матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
16.02.2021 19:41
Рубрика: Власть

Законопроект о занятости

Текст: Андрей Исаев (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
Российская газета - Федеральный выпуск № 33(8384)
Группа депутатов Государственной Думы и сенаторов от "Единой России" подготовила законопроект, направленный на совершенствование оказания услуг в сфере занятости населения. Мы планируем внести его в Госдуму в ближайшее время.

Отмечу, что в период пандемии коронавируса стало очевидно: служба занятости должна активнее использовать онлайн-технологии. Поэтому разработанный нами законопроект в первую очередь направлен на развитие электронной формы предоставления госуслуг по трудоустройству. Благодаря этому документу дистанционный формат работы будет использоваться наравне с очным приемом в центрах занятости. Кроме того, расширяются возможности электронного взаимодействия работодателей и соискателей. Большинство справок, необходимых для постановки гражданина на учет в службу занятости и для получения пособия по безработице, будет поступать через систему межведомственного взаимодействия. Например, справку о трудоустройстве гражданина после профессионального обучения центр занятости сможет напрямую получить в Пенсионном фонде.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Исаев: "ЕР" предложила гарантировать каждому должнику минимальный доход

Для расширения банка общедоступных вакансий мы планируем установить для федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления и работодателей с численностью работников свыше 25 человек обязательное требование - размещать на цифровой платформе информацию обо всех своих вакантных рабочих местах. Еще одна задача подготовленного законопроекта - усилить полномочия федерального центра в сфере занятости: именно на федеральном уровне нужно утверждать новые стандарты деятельности региональных центров занятости и проводить мониторинг их исполнения.

Помимо этого наш законопроект предоставляет новые возможности отдельным категориям граждан: например, лицам пенсионного возраста. Они смогут пройти профессиональное обучение в системе службы занятости как по месту регистрации, так и по месту фактического проживания. Сегодня это право есть только у молодых матерей, воспитывающих детей до трех лет. Также в центрах занятости будет проводиться не только профилирование граждан, как сейчас, но и профилирование работодателей, что позволит повысить качество оказываемых госуслуг.

Особое внимание мы уделили стимулированию предпринимательской инициативы безработных. Речь идет об оказании финансовой помощи физическим лицам при их постановке на учет в качестве плательщиков налога на профессиональный доход.

Наконец, мы предлагаем перенести общественные работы из категории обязательных госуслуг к числу полномочий, что позволит регионам подходить к организации этих работ более гибко, с учетом их востребованности. Если в субъекте Федерации нет потребности в проведении общественных работ, то можно будет направить больше средств на другие формы организации занятости: например, на стипендии для переезда к новому месту работы, на выплату начального капитала для открытия собственного дела, на профессиональную переподготовку.

Но разработанный нами документ - это только первый блок изменений в законодательство о занятости. В понедельник президент дал поручение правительству подготовить дополнительные предложения, связанные с активной политикой занятости. Одновременно мы разрабатываем комплекс мер для поддержки самозанятых и индивидуальных предпринимателей, а также граждан, испытывающих особые трудности в поиске работы: инвалидов и молодых специалистов. Эти меры будут включены во вносимый сейчас законопроект перед его рассмотрением во втором чтении или же будут приняты отдельно как второй блок изменений в закон о занятости населения.

Власть Позиция Власть Работа власти Госуправление Законопроекты и комментарии Колонка Андрея Исаева

Главное сегодня

Путин дал оценку работе Дегтярева
Интервью с замглавы Минцифры Евгением Кисляковым. Главное
Песков заявил о готовности России к новым жестким санкциям
Госдума одобрила поправки о снятии возрастных ограничений на госслужбе
Посольство РФ опровергло информацию о гибели российских инструкторов в ЦАР
Конституционный суд защитил право инвалидов жить вместе с родителями
Как по новому закону будут удалять мат из соцсетей