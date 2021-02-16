Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом

Легендарный советский, российский актер и режиссер Юрий Мефодьевич Соломин госпитализирован с коронавирусом.

О том, что у 85-летнего Народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра положительный тест на COVID, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора театра Тамару Михайлову.

"Юрий Мефодиевич заболел коронавирусом, он госпитализирован", - сказала она. Заверяя, что любимый артист "чувствует себя пока хорошо".

Согласно уточнению представителя театра, Соломин заболел несколько дней назад.

Юрий Соломин родился в 1935 году в Чите. Сниматься начал в 60-х: "Красная палатка", "Инспектор уголовного розыска", "Хождение по мукам", "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить", "Адъютант его превосходительства", "Летучая мышь", "Блокада", "Дерсу Узала" Куросавы.

Младший брат - Народный артист РСФСР, "Доктор Ватсон" Виталий Соломин, умерший в 2002-м.