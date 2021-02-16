Как помочь безработным, семьям с детьми и неопытным инвесторам

По итогам совещания по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин указал в краткие сроки принять меры по трудоустройству безработных, рассмотреть возможность снижения ставки льготной ипотеки, ускорить помощь обманутым дольщикам и защитить граждан на рынке ценных бумаг. Подробности "Российская газета" узнала у профильных ведомств и экспертов.

1. Ставки по ипотеке для семей с детьми могут стать ниже

Банк России и правительство должны представить предложения по льготным ипотечным программам на 2021-2024 годы, в частности, до конца марта - предложения о снижении ставки по ипотеке для семей с двумя и более детьми.

"Без доступной ипотеки будет невозможно выполнить ту амбициозную программу строительства 1 млрд кв. м жилья, которая стоит перед нами", - говорит вице-премьер Марат Хуснуллин. Уже работает несколько льготных ипотечных программ, включая программу для сетей с детьми, отметил он. "Мы считаем, что их необходимо расширять как на многоквартирные дома, так и на индивидуальное строительство".

Программа льготной ипотеки запущена в апреле прошлого года. Благодаря этой поддержке за 2020 год выдано на 35% больше ипотечных кредитов, чем в 2019 году (1,7 млн), и на 51% больше по объему (4,3 трлн рублей). Ставки в рыночном сегменте ипотеки ниже прошлогодних примерно на 1 процентный пункт.

Льготная ипотека помогла поддержать строительную отрасль, которая "паровозом" тянет за собой и другие сектора. Но есть экспертные точки зрения, что ее стремительный рост приводит к созданию "пузыря" и порождает риски появления людей, которые могут впоследствии косвенно приравняться к обманутым дольщикам, заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Хотя нынешняя система уже страхует от этого", - добавил он. Президент поручил принять решение, которое наилучшим образом соответствовало бы интересам, в первую очередь, людей, объяснил Песков. Сторонники двух точек зрения как раз и будут приходить к единому решению. Пока льготная программа действует до 1 июля.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Марина Трубилина

2. Безработные получат субсидии и гранты

Правительству к 1 марта поручено обеспечить разработку и реализацию мер по содействию трудоустройству безработных, включая субсидирование работодателям найма граждан из числа официально зарегистрированных безработных, а также обучение безработных.

"Программа по субсидированию найма поможет трудоустроить более 220 тысяч человек из числа безработных, - сообщили в минтруде. - На каждого трудоустроенного будут возмещены затраты на заработную плату, равную величине минимального размера оплаты труда, увеличенного на сумму страховых взносов и районный коэффициент".

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Алексей Дуэль

Компания, взявшая в штат человека, зарегистрированного безработным до 1 января 2021 года, получит субсидию в размере трех МРОТ (с учетом обязательных платежей и районных коэффициентов). При трудоустройстве безработного компания получит первый МРОТ после завершения первого месяца работы, второй - после третьего, а третий - после седьмого. Так создаются условия для удержания новых сотрудников в коллективах, добавили в минтруде. Всего на эти цели заложено 12 млрд рублей.

Гранты для обучения востребованным на рынке профессиям получат не сами безработные, а НКО, которые будут проводить занятия. Субсидия на одного студента должна составить порядка 59 тыс. рублей.

С учетом всего комплекса мер задача вернуть к концу года рынок труда к уровню 2019 года будет выполнена, заявили в минтруде.

3. Проблема обманутых дольщиков может быть "закрыта" досрочно

Президент поручил правительству рассмотреть увеличение финансирования мер по решению проблем покупателей жилья, пострадавших от недобросовестных застройщиков.

"В прошлом году по поручению президента были выделены дополнительные средства на решение проблемы обманутых дольщиков, и мы смогли втрое увеличить темпы решения данной проблемы, - отметил Марат Хуснуллин. - Эту проблему, несомненно, необходимо решать как можно скорее, поэтому мы оперативно проработаем возможность выделения дополнительных средств и в этом году и доложим президенту".

К середине января в едином реестре проблемных объектов числилось 2828 домов, где около 200 тысяч дольщиков.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Марина Трубилина

В 2020 году Фонд защиты прав дольщиков принял решения по 456 проблемным домам, они касаются 46 тысяч покупателей жилья. В 2021 году фонд мог бы определить судьбу еще 600-700 проблемных домов, отмечал ранее в интервью "РГ" гендиректор фонда Константин Тимофеев. Однако финансирование в начале января было предусмотрено лишь на 250 объектов. Сейчас насчитывается еще 285 домов, у которых высок риск стать проблемными в ближайшем будущем, сообщала недавно пресс-служба фонда. Это 3,4% от общего количества жилищных строек. В их числе дома, которые строятся с отставанием от графика, где рассматривается дело о банкротстве застройщика или, например, дело о признании недействительным выданного разрешения на строительство.

4. Расширяется использование инфраструктурных облигаций

Правительство должно разработать концепцию строительства и реконструкции инфраструктуры с использованием механизмов долгового финансирования. В том числе облигаций специальных обществ проектного финансирования и бюджетных кредитов.

В России уже есть опыт размещения инфраструктурных облигаций, но их не много, отмечает менеджер Группы по оказанию услуг в сфере недвижимости "Делойт" в СНГ Сергей Чемерикин. "Основная проблема связана с уровнем доходности, по которой будут предлагаться такие облигации участникам рынка. Ведь им придется конкурировать с другими, более доходными инвестиционными продуктами. Поэтому государству нужно будет не только брать гарантии по инфраструктурным облигациям на себя, но и компенсировать часть выплачиваемой купонной доходности". Участникам рынка интереснее, если государство возьмет на себя функцию размещения инфраструктурных облигаций, а застройщику уже выдаст заем или кредит беспроцентный или под очень низкую процентную ставку (не более 1-2%), считает он.

Такие масштабные объекты, как Крымский мост, могут строиться с использованием облигаций. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Наиболее популярные инфраструктурные проекты, уже реализованные в России, - это платные дороги и туристическая инфраструктура в Сочи. Также, с точки зрения экономики, участникам рынка могут быть интересны проекты по строительству мостов, развитие различных видов общественного транспорта, прокладка коммуникаций для обеспечения жилых и коммерческих объектов электричеством и теплом, развитие рекреационных и туристических зон. Это варианты, где застройщик может увидеть прозрачную для себя положительную экономику проекта, отмечает Чемерикин.

5. Правительство сможет потратить на стройки больше

Из поручений президента также следует, что для инфраструктурной программы правительство может увеличить расходы федерального бюджета в 2021 году. Причем для этого не понадобится вносить изменения в закон о бюджете.

Реализация программы будет решать широчайший спектр проблем российских регионов и способствовать привлечению частных инвестиций, считает старший аналитик группы региональных рейтингов АКРА Максим Паршин. Она затронет не только федеральный, но и региональные бюджеты, так как финансирование программы подразумевается в том числе на региональном уровне и в качестве его источников планируется использовать привлеченные регионами заемные деньги, пусть и очень дешевые (то есть бюджетные кредиты), отмечает он. Такие кредиты должны выдаваться на длительный период и прецеденты уже есть - это бюджетные кредиты на Олимпиаду, чемпионат мира по футболу, Универсиаду и так далее.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Роман Маркелов

В минфине на момент подписания номера в печать не ответили на вопросы "РГ" о возможных объемах финансирования инфраструктурной программы. По словам Паршина, оценить объем средств, который для этого потребуется, довольно сложно, поскольку ни перечня требований к проектам, ни списка потенциальных проектов пока еще нет.

6. Неопытных инвесторов защитят от чрезмерных рисков

До 15 июля правительство и Банк России должны дополнительно защитить неопытных инвесторов в ценные бумаги. Законопроект на этот счет, разработанный при участии Банка России, в январе внесен в Госдуму, поручение гарантирует ему принципиальную поддержку со стороны правительства.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина резко раскритиковала банки за продажу неподготовленным инвесторам сложных финансовых продуктов. Законопроект предполагает заморозку таких продаж до апреля 2022 года. Обязательное тестирование граждан на понимание рисков переносится на полгода ранее - на 1 октября 2021 года (а по части продуктов - на 1 апреля). Банки при этом будут обязаны раскрывать риски, требования к раскрытию установит ЦБ РФ. С запуском тестирования продажи сложных продуктов будут разморожены. У Банка России появляется право останавливать продажу финансовых продуктов, если они потенциально "вредны" для инвесторов без опыта и специальных знаний или если информация по ним неполна или недостоверна. Из американского опыта в законопроект вошло в качестве крайней меры право ЦБ потребовать обратного выкупа у граждан финансовых продуктов, проданных без должного информирования после вступления закона в силу.

Все это должно оградить граждан от покупки "мутных" финансовых продуктов. Первый зампред Банка России Сергей Швецов оценивал в январе их объем на руках у граждан в 600 млрд рублей, прежде всего это структурные облигации со сложными условиями и непрозрачным ценообразованием, которые продали банки.

Пока законопроект не принят, может появиться указание Банка России, фактически приостанавливающее продажу гражданам сложных облигаций, а также производных финансовых инструментов.

Кроме того, Банк России решил серьезно ужесточить минимальные требования к инвестиционному и накопительному страхованию жизни (ИСЖ и НСЖ), учтя недобросовестные практики банков по их продаже в качестве альтернативы депозитам.