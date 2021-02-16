Китайцы опередили россиян по "золотым визам" в Швейцарии

Благодаря специальному пункту в законе об иностранцах все больше и больше состоятельных китайцев переезжают в Швейцарию. Речь идет о статье 30, которая предусматривает предоставление вида на жительство при наличии "существенных кантональных интересов". Многие кантоны предлагают даже подписать соглашение об избегании двойного налогообложения, пишет газета Tages-Anzeiger.

Для людей из-за пределов Европы трудно получить вид на жительство в Швейцарии, но для богатых есть исключение. Раньше этим предложением пользовались в основном русские. Ежегодно от 40 до 50 богатых не европейцев получают вид на жительство таким образом.

До недавнего времени большинство из них приехали из России, но недавно их обогнали китайцы. В течение последних четырех лет китайские граждане лидируют в статистике, которую ведет федеральное правительство по этим особым иммигрантам.

Так, в конце прошлого года благодаря специальному пункту закона в Швейцарии уже проживало 29 богачей из Китая. Это делает их второй по величине группой после русских. Среди состоятельных китайцев растет интерес к получению вида на жительство в Швейцарии, отмечают специализированные налоговые юристы.

Сравнительно недавно китайцы обнаружили "заднюю дверь" в швейцарском законодательстве. Возможно, это всего лишь этап, а может быть, начало волны миграции богатых китайцев в Швейцарию, комментирует портал berneroberlaender.ch. Отмечается также, что страны ЕС тоже продают "золотые визы" не европейцам. Такая практика существует на Кипре, Мальте, в Болгарии и Австрии.