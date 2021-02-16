Клубы РПЛ проголосовали за смягчение коронавирусных ограничений

Во вторник прошло заседание общего собрания клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). По его итогам принято решение о введении дополнительной замены при подозрении на черепно-мозговую травму у игрока, а также отменено обязательное социальное дистанцирование для болельщиков. Об этом сообщает Telegram-канал РПЛ.

Ранее в санитарном регламенте была прописана обязательная социальная дистанция - полтора метра. В случае если исполком РФС утвердит изменения, то определение необходимости в социальном дистанцировании будет рекомендоваться территориальными органами Роспотребнадзора.

Вводя дополнительную замену при подозрении на черепно-мозговую травму, РПЛ поддержала инициативу Международного совета футбольных ассоциаций. Замену в такой ситуации можно будет произвести вне зависимости от числа использованных замен.

Окончательно поправки в регламент проведения соревнований будут внесены после утверждения исполком Российского футбольного союза.